他花6年拍一部片！爆紅馬上被「神劇」網羅：來拍3、4季

記者林映妤／台北報導

西班牙電影《佈局》在台掀起一股「燒腦神片」旋風，新片《逆轉劫局》（70 Big Ones）也走懸疑路線，透過「高智商人質」與「最狠心搶匪」之間的諜對諜，一再反轉的精巧劇本，呈現讓人大開眼界的銀行搶案，進而展開驚人結局！

導演克爾多薩拉（Koldo Serra）耗時6年籌備，拍完該片後，隨即被西班牙爆紅神劇《紙房子》（La Casa de Papel）網羅，投入第3、4季拍攝工作，儼然成為歐美影壇炙手可熱的導演新星！

請繼續往下閱讀...

▲《逆轉劫局》透過銀行搶案展現諜對諜的驚悚氛圍。（圖／采昌提供）



《逆轉劫局》透過一位焦急母親的驚險處境，不僅得應付銀行搶匪的狠心威脅，更得在限時之內為女兒籌措高額贖命金，呈現出一起前所未見的銀行搶案，充滿鬥智的燒腦情節之外，也是一部承襲經典風格的驚悚之作。

克爾多薩拉忍不住興奮透露：「當我收到劇本時，就忍不住一口氣讀完它！它擁有我所喜愛的一切電影元素，像是搶劫、懸疑、動作、神秘、倒數計時、劇情逆轉、精湛台詞，以及精采角色！」

克爾多薩拉強調：「我認為『故事場景』和『敘事方式』非常重要，尤其電影故事有85%是發生在同一個場景，因此『敘事』與『節奏』就顯得更加重要。我在片中採取依照時間順序的『多線敘事手法』，這樣的時間軸不但能清楚呈現演員的情感弧度，也可以製造更加緊張刺激的觀影節奏。」

▲▼《逆轉劫局》導演克爾多薩拉（上圖）耗時6年拍攝，晉升歐美影壇新星。（圖／采昌提供）

《逆轉劫局》揉合對社會的諷刺與批判，讓全片顯得異常真實又充滿黑色幽默。片中對銀行搶匪的立體描繪，讓觀眾進一步思考，或許身為「施暴者」的搶匪，同時也是被社會逼上絕路的「倖存者」。女主角艾瑪蘇雷茲（Emma Suarez）有感而發：「政府的腐敗，已經用各種方式存在我們的生活當中，幸好我們還能夠透過電影，傳遞對現今社會的想法。」



《逆轉劫局》6月14日上映。