ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

他花6年拍一部片！爆紅馬上被「神劇」網羅：來拍3、4季

記者林映妤／台北報導

西班牙電影《佈局》在台掀起一股「燒腦神片」旋風，新片《逆轉劫局》（70 Big Ones）也走懸疑路線，透過「高智商人質」與「最狠心搶匪」之間的諜對諜，一再反轉的精巧劇本，呈現讓人大開眼界的銀行搶案，進而展開驚人結局！

導演克爾多薩拉（Koldo Serra）耗時6年籌備，拍完該片後，隨即被西班牙爆紅神劇《紙房子》（La Casa de Papel）網羅，投入第3、4季拍攝工作，儼然成為歐美影壇炙手可熱的導演新星！

▲▼《逆轉劫局》。（圖／采昌提供）

請繼續往下閱讀...

▲《逆轉劫局》透過銀行搶案展現諜對諜的驚悚氛圍。（圖／采昌提供）

《逆轉劫局》透過一位焦急母親的驚險處境，不僅得應付銀行搶匪的狠心威脅，更得在限時之內為女兒籌措高額贖命金，呈現出一起前所未見的銀行搶案，充滿鬥智的燒腦情節之外，也是一部承襲經典風格的驚悚之作。

克爾多薩拉忍不住興奮透露：「當我收到劇本時，就忍不住一口氣讀完它！它擁有我所喜愛的一切電影元素，像是搶劫、懸疑、動作、神秘、倒數計時、劇情逆轉、精湛台詞，以及精采角色！」

克爾多薩拉強調：「我認為『故事場景』和『敘事方式』非常重要，尤其電影故事有85%是發生在同一個場景，因此『敘事』與『節奏』就顯得更加重要。我在片中採取依照時間順序的『多線敘事手法』，這樣的時間軸不但能清楚呈現演員的情感弧度，也可以製造更加緊張刺激的觀影節奏。」

▲▼《逆轉劫局》。（圖／采昌提供）

▲▼《逆轉劫局》導演克爾多薩拉（上圖）耗時6年拍攝，晉升歐美影壇新星。（圖／采昌提供）

▲▼《逆轉劫局》。（圖／采昌提供）

《逆轉劫局》揉合對社會的諷刺與批判，讓全片顯得異常真實又充滿黑色幽默。片中對銀行搶匪的立體描繪，讓觀眾進一步思考，或許身為「施暴者」的搶匪，同時也是被社會逼上絕路的「倖存者」。女主角艾瑪蘇雷茲（Emma Suarez）有感而發：「政府的腐敗，已經用各種方式存在我們的生活當中，幸好我們還能夠透過電影，傳遞對現今社會的想法。」

《逆轉劫局》6月14日上映。

推薦閱讀

峇里島直擊／下一任鋼鐵人？「暴雷王」小蜘蛛沒否認：我會繼承他的…全場驚了

峇里島直擊／下一任鋼鐵人？「暴雷王」小蜘蛛沒否認：我會繼承他的…全場驚了

《阿拉丁》茉莉公主早就是人妻！21歲嫁給初戀…青梅竹馬故事超甜

《阿拉丁》茉莉公主早就是人妻！21歲嫁給初戀…青梅竹馬故事超甜

峇里島直擊／豬對手變「豬隊友」！《憤怒鳥2》這點偷學超級英雄

峇里島直擊／豬對手變「豬隊友」！《憤怒鳥2》這點偷學超級英雄

峇里島直擊／蜘蛛人最愛英雄是他！都被漫威高層鎖定還是「片場邊緣人」

峇里島直擊／蜘蛛人最愛英雄是他！都被漫威高層鎖定還是「片場邊緣人」

《黑寡婦》獨立電影開拍　娜塔莉造型曝光！漫威迷哭：好想你

《黑寡婦》獨立電影開拍　娜塔莉造型曝光！漫威迷哭：好想你

《音速小子》延檔2020年上映　導演發文有亮點！網驚：索尼克這裡改了

《音速小子》延檔2020年上映　導演發文有亮點！網驚：索尼克這裡改了

「古一大師」起立鼓掌喊：Bravo！達頓兄弟新片聚焦伊斯蘭聖戰士

「古一大師」起立鼓掌喊：Bravo！達頓兄弟新片聚焦伊斯蘭聖戰士

《金牌特務3》重大劇情！導演證實：哈利、伊格西師徒關係大結局

《金牌特務3》重大劇情！導演證實：哈利、伊格西師徒關係大結局

又一部眼淚潰堤的狗狗電影！《我在雨中等你》外媒：看完預告沒興趣還是人嗎

又一部眼淚潰堤的狗狗電影！《我在雨中等你》外媒：看完預告沒興趣還是人嗎

峇里島直擊／克里斯漢斯沃：世界上我最愛的地方！藏和老婆超甜回憶

峇里島直擊／克里斯漢斯沃：世界上我最愛的地方！藏和老婆超甜回憶

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

啦啦隊女神《大集合》水球濕身「黑bra走光」！　豐滿胸型全被看

雞排妹「真實身材」被鏡子出賣！　E級半球包不住…網往下看：好透

林志玲過安檢前…停下腳步現暖舉！　44歲「HD照」網看傻：不敢相信

趙斗淳妻聽《素媛》女童住隔壁：我不在乎！　「我老公人很好，喝了酒才那樣」

女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

逆轉劫局

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 涉性招待風暴4天被罵爆　YG社長發信給員工：我沒忘自己責任重大
  2. 上映才一天！《哥吉拉II怪獸之王》炸出單日2214萬票房狂翻
  3. YG人士爆「梁鉉錫叫小姐是事實」！　迴避性招待：關係是彼此自然發生
  4. 謝和弦認了打肉毒進廠保養！　直率萌笑「小臉作弊變尖了」
  5. 13年為兒童演出682場！紙風車劇團「比起選總統，我們選孩子」
  6. 閃亮亮、黃包包瘋傳分手！　神隱19天…她撂重話「親吐情變真相」
  7. 小A辣滷味店同框斯亞！　林進看傻：誰是老闆娘…網靠「特殊部位」秒辨別
  8. 他花6年拍一部片！爆紅馬上被「神劇」網羅：來拍3、4季
  9. 《如懿傳》凌雲徹新戲也一樣悲情　婚禮上慘被新娘戴綠帽
  10. 文慧如圓夢遇偶像！合照畢書盡太緊張　他一個舉動幫化解

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366