陳文茜罹癌治療傷到胰臟！打大量類固醇「臉如太陽餅」堅持錄節目

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，經歷各種治療已經一年多。她昨日深夜談及病情，即便面對免疫療法反攻擊肺部，施打大劑量類固醇導致菌血症、糖尿病等多重身體挑戰，她仍展現「鋼鐵意志」，更在病房中錄節目，堅強的意志力令網友湧入為她打氣。

▲陳文茜罹癌治療，一個下午打5針。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜以《眾針成城》為題目，分享自己抗病的現況。她目前面臨免疫系統攻擊肺部、因打大量類固醇引發的糖尿病、菌血症，光是一個下午就挨了5針，自問「這麼久，你不會崩潰嗎？」她自答「沒有冰淇淋吃，才會崩潰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

節目中，陳文茜聲音沙啞，原因是吸氧全天的後遺症，目前血氧濃度不吸氧只有84-86%。她大方坦言自己並不困擾，困擾的是觀眾，因為「我像太陽餅的臉愈來愈大。他們得看著愈可怕太陽餅」，更預告下週會以「更大的太陽餅」與大家相見，請大家包容。曝光的照片中，除了她讓護理師打針的模樣，還有身處的單人病房被重新配置，擺滿了專業的攝影機腳架、環形補光燈與監看螢幕，儼然是一座精簡卻專業的攝影棚現場。

▲陳文茜病房中錄節目。（圖／翻攝自臉書）

此外，陳文茜在回應網友時，吐露「之前第五輪免疫療法傷到了胰臟」，治療同時也讓其他部位出狀況。網友敬佩她的生命力，紛紛留言「鋼鐵般的戰鬥意志」、「妳好猛，單人病房變攝影棚」、「智慧過人、專業的大美女」。也有人留言「聽見妳的聲音已經是每週的安全感」，並表示「資訊固然重要，但妳每次新聞前的文茜式深度報導是感性養分」。而她自嘲像太陽餅臉，網友體貼回應「太陽餅臉很可愛」、「生命很可貴，大餅臉無所謂」。

▲陳文茜透露傷到胰臟。（圖／翻攝自臉書）