動畫傳奇謝幕！《獅子王》羅傑・艾勒斯離世　享壽76歲

記者張筱涵／綜合報導

曾執導迪士尼經典動畫電影《獅子王》的動畫導演羅傑・艾勒斯驚傳辭世，享壽76歲。迪士尼動畫發言人證實，羅傑・艾勒斯於美國時間上週六在加州聖塔莫尼卡的家中，因疾病突然離世。

▲▼Roger Allers。（圖／達志影像）

▲羅傑・艾勒斯離世，享壽76歲。（圖／達志影像）

自幼立志投入動畫　美術科班出身

羅傑・艾勒斯1949年6月29日出生於美國紐約州拉伊（Rye），自幼便對動畫產生濃厚興趣，後來進入亞利桑那州立大學攻讀美術，奠定日後投身動畫創作的深厚基礎。

《獅子王》締造票房神話　奠定動畫史地位

羅傑・艾勒斯與羅伯‧民可夫（Rob Minkoff）1994年共同執導迪士尼動畫長片《獅子王》，該片全球票房高達近9.79億美元（約台幣309億元），不僅成為1994年全球票房冠軍，也奠定羅傑・艾勒斯在動畫史上的不朽地位，被視為迪士尼黃金年代的重要代表作。

▲▼獅子王。（圖／翻攝自Disney+）

▲經典動畫《獅子王》。（圖／翻攝自Disney+）

參與多部迪士尼經典　亦為CGI先驅之一

在《獅子王》之前，羅傑・艾勒斯便參與多部迪士尼經典動畫製作，包括《阿拉丁》、《美女與野獸》、《小美人魚》、《奧麗華歷險記》以及《救難小英雄澳洲歷險記》。此外，他也參與開發1982年的《電子世界爭霸戰》，該片被視為首批大量運用電腦特效（CGI）的商業電影之一。

橫跨舞台與影像　曾獲奧斯卡、東尼獎肯定

除了動畫電影，羅傑・艾勒斯亦跨足舞台劇創作，與艾琳・梅奇共同改編《獅子王》百老匯音樂劇劇本，並於1998年入圍東尼獎「最佳音樂劇劇本」，2006年以動畫短片《賣火柴的小女孩》入圍奧斯卡最佳動畫短片獎。

晚年持續創作　作品橫跨不同世代

羅傑・艾勒斯2006年為索尼影業共同執導動畫電影《打獵季節》，2015年則編導動畫電影《先知》，他的創作生涯橫跨數十年，其他作品還包括《瓦特希普高原》、《兔寶寶與走路鳥大電影》、《重返夢幻島》，以及《泰迪熊》、《泰迪熊2》等。

迪士尼與同業悼念　精神永存作品之中

迪士尼執行長巴布·艾格發表聲明表示：「羅傑・艾勒斯是一位極具遠見的創作家，他深刻理解故事的力量，創造出歷久彌新的作品，定義了一個動畫時代。」

《獅子王》製片唐・哈恩也追思表示，羅傑・艾勒斯是一位充滿好奇心與人性光輝的創作者，「他將永遠活在他的作品裡，也活在所有認識他的人心中。」

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

