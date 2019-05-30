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林志玲過安檢前…停下腳步現暖舉！　44歲「HD照」網看傻：不敢相信

記者潘慧中／綜合報導

林志玲擁有「台灣第一名模」封號，44歲依然維持凍齡外貌、窈窕身材，她29日現身機場時，一路蹦蹦跳跳，看到粉絲拍照也俏皮對鏡頭比YA，心情似乎非常好，當她抬起雙手配合安檢的時候，意外露出衣服下的馬甲線，讓不少人自嘆不如。

▲▼林志玲。（圖／CFP）

▲▼林志玲不只停下腳步讓大家拍照，似乎還和粉絲聊聊天。（圖／CFP）

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▲▼林志玲。（圖／CFP）

照片中，可以看到林志玲放下浪漫長捲髮，襯托出小巧鵝蛋臉，身穿印有卡通圖案的上衣，搭配刷破牛仔褲展現纖細好身材，即便只穿球鞋也絲毫不影響整體比例，少女般的身材讓人難以相信她已經44歲了。

▲▼林志玲。（圖／CFP）

▲▼林志玲大方擺Pose讓粉絲拍照。（圖／CFP）

▲▼林志玲。（圖／CFP）

從保母車下車後，林志玲摘下帽子一路笑臉迎人，面對粉絲簇擁拍照，她不但不會遮遮掩掩，甚至停下腳步賣萌任由大家狂拍，似乎還有和周圍的粉絲小聊了一下，親民作風再度擄獲不少網友的心。

▲▼林志玲。（圖／CFP）

▲林志玲過安檢，完美曲線一覽無遺。（圖／CFP）

事實上，林志玲是出了名的親民，日前曾被拍到現身機場時，剛好遇到有女粉絲上前攀談，不但沒有急忙走開，反而親切地拍了拍對方的背，看起來像是在鼓勵對方的樣子，兩人一路聊進機場，可以看到她時而低頭沉思、時而雀躍得握住粉絲的手，讓人好是羨慕，對方離開前，她還笑笑地揮了揮手道別，絲毫沒有明星架子。

▲林志玲本來就對粉絲很親切。（圖／CFP）

此外，年紀進入4開頭仍保持好身材的背後，林志玲其實付出不少代價，但她不會透過挨餓的方式來維持身材，而是堅持每日均衡飲食、不攝取過量。儘管不節食，但她坦言很難抵抗甜食的誘惑，如果真的很嘴饞，她則會選擇吃無糖優格或優酪乳。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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