愛雅自認體能比沒懷孕好　挺孕肚出門被關心：母子默契100分

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年嫁給圈外15年好友，2024年舉辦婚禮，並於去年8月公開懷孕喜訊，透露腹中的寶寶是兒子。平時會透過社群記錄生活的她，今（9）日發文分享，自己現在的體能，竟然比沒懷孕時還要好。

愛雅懷孕出門被關心「趕快坐下休息」

愛雅透露，近期她挺著孕肚出席活動或聚會時，總是讓身旁親友與粉絲嚇一大跳，紛紛驚呼關心：「妳竟然還能出門走動？」甚至緊張地要她「趕快坐下休息！」深怕她太過操勞。不過，愛雅對此展現出滿滿正能量，坦言雖然隨著寶寶越來越有份量，確實出現「頻尿、不好睡」等生理困擾，但她也自豪地透露，目前母子倆的默契簡直是100分。

愛雅自認體力比沒懷孕時還要好

面對許多孕媽咪後期容易感到疲憊的情況，但愛雅卻發現，「現在的體能，竟然比沒懷孕時還要好。」她大方分享保持活力的秘訣，除了家中兩隻毛小孩的陪伴外，堅持每週兩次以上的瑜伽課程，更是她絕對不能少的充電課。當然，背後的功臣還有她的神隊友老公，愛雅甜蜜感謝另一半在三餐飲食與生活起居上的「全方位呵護」，讓她能安心養胎。