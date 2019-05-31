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獨／《喜歡你》玉女歌手淡出歌壇　10年後搖身唱片公司闆娘！

▲▼昔日玉女歌手庭竹搖身變陶山音樂老闆娘 。（圖／翻攝百度、翻攝YOUTUBE）

▲昔日玉女歌手庭竹，搖身變陶山音樂老闆娘 。（圖／翻攝百度、翻攝YOUTUBE）

記者盧薇淩／台北報導

大約10年前有首歌曲《喜歡你》，輕快又甜美的旋律，讓許多人不自覺琅琅上口。而該首歌曲原唱是當年的玉女歌手庭竹，2007年發行首張專輯《雨聲》，也榮獲新加坡金曲獎最佳新人獎，不過推出2張專輯後，2009年順利考取街頭藝人執照，逐漸淡出幕前的歌手身份，時至今日一直在音樂圈幕後耕耘，嫁給知名製作人陶山後，現在為「陶山音樂」老闆娘。

▲▼昔日玉女歌手庭竹搖身變陶山音樂老闆娘 。（圖／翻攝百度、翻攝YOUTUBE）

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庭竹歌曲《喜歡你》當時十分火紅。（圖／翻攝YOUTUBE）

輔仁大學中文系畢業，從小的偶像是張雨生，受張雨生影響，她更明確知道自己喜愛音樂，並朝著音樂路努力邁進。2004年，在美國洛杉磯音樂學院（Los Angeles-Musician Institute）學音樂的她，遇到soler的唱片監製Lupo Groinig，他感受到庭竹對音樂的真誠及天份，開始欣賞起這個台灣來的小女生，便將她介紹給合作夥伴豐華唱片，在2007年推出首張創作專輯《雨聲》。

▲▼昔日玉女歌手庭竹搖身變陶山音樂老闆娘 。（圖／翻攝百度、翻攝YOUTUBE）

▲庭竹第二張專輯《不做小木偶》。（圖／翻攝百度）

專輯裡的主打歌《喜歡你》甜美輕快，其他還有 《小女人》、《現在的你》都廣為人知，隨後2009年推出第二張專輯《不做小木偶》，同年考取街頭藝人執照，正式地開始了走唱的生涯，也在2011年，和朋友們一起完成了在街頭發行《愛的九宮格》專輯。

▲▼昔日玉女歌手庭竹搖身變陶山音樂老闆娘 。（圖／翻攝百度、翻攝YOUTUBE）

▲庭竹個性直爽，和陶山音樂同事及歌手宛如一家人。（圖／翻攝百度）

從亮麗的幕前歌手轉往幕後音樂人，據了解，是庭竹認為自己對於「歌手、藝人」始終不太適應，當時《喜歡你》是甜美可愛的形象，由於市場的考量，唱片公司將她包裝成氣質又乖巧的玉女樣貌，其實和她的真實個性有不少落差，在當藝人還是專心做音樂的抉擇之下，她最後選擇專心做音樂，對於藝人光環不眷戀。

淡出演藝圈後，庭竹繼續在音樂幕後耕耘，隨後嫁給一起做音樂的同好，即為知名音樂人、曾替張學友、五月天、謝和弦、陳芳語製作音樂的陶山，並和陶山共同創立陶山音樂，目前旗下歌手有高爾宣、李杰明、王豔薇及陳忻玥。而個性直爽的她，和公司歌手及同事都宛如一家人，她也親自管理「陶山音樂」粉絲團，擔任「小編」時每每真摯的發文，都引起粉絲共鳴，在粉絲圈中頗有名氣。

▲▼高爾宣發片記者會（嘉賓頑童瘦子）陶山。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陶山（上圖左）簽下高爾宣、王豔薇等歌手。（圖／記者屠惠剛攝、記者湯興漢攝）

▲▼金曲專訪-新人獎王豔薇。（圖／記者湯興漢攝）

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庭竹, 喜歡你, 陶山音樂, 陶山, 謝和弦, 高爾宣

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