喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

娛樂中心／綜合報導

童星喬喬（于卉喬）的媽媽日前因病過世，親友在告別式痛罵喬爸「沒工作靠女兒賺錢」，引發大眾熱議。不過，喬喬經紀公司在28日出面回應，澄清喬爸現在有工作，喬喬也沒賺這麼多，根本不可能被當作「搖錢樹」。

▲喬爸被質疑靠女兒賺錢。（圖／翻攝自臉書／于卉喬）

據《聯合報》報導，喬喬經紀公司解釋喬爸一直都在當設計師，現在就職於小型廣告公司，也另有投資；至於喬喬參加的活動都是公益性質，工作量也不多，根本沒賺多少錢，之後上國中也打算以課業為重。他們先前不願多談，是因為覺得工作內容屬於私人範圍，但現在事情鬧大，還是決定出面說明。

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▲喬喬日前出席公益活動。（圖／記者張一中攝）

喬喬出生於2007年，5歲時因為爸爸PO上網的影片爆紅，成為小小網紅，之後陸續參與一些公益活動，並偶爾演出MV、電影、電視劇。她不久前才在《我們與惡的距離》中飾演賈靜雯女兒，眼看媽媽走不出喪子之痛，使得年紀小小的她也承受痛苦、特別超齡，戲裡戲外的遭遇都令旁人心疼。

▲喬喬在《我們與惡的距離》飾演賈靜雯女兒。（圖／公視提供）

喬喬日前跟爸爸一起參加告別式，然而親友不捨喬媽生前經歷，對媒體痛罵喬爸：「喬喬自從紅了之後，喬爸不讓媽媽見小孩，走上演藝之路，百分之百爸爸安排。」親友批評喬爸從小靠母親支援經濟，「接下來靠老婆，他說自己在家帶小孩，再來靠女兒賺錢，這輩子靠3個女人，他自己完全沒有工作，他說接案子，這個據我們所知完全沒有。」

▲喬喬日前在爸爸陪同下，出席媽媽告別式。（圖／記者林敬旻攝）

對於種種指控，喬爸在28日發表聲明，質疑所謂的「親友」並沒有接觸過他和喬喬，作為無關的第3人卻頻頻出面爆料，「希望喬媽的親友不要再用媒體爆料的方式，你們傷到的是孩子。」聲明中也強調，親友在孩子面前罵喬爸、放話「兄弟找好了」，造成喬喬的恐懼，目前已經向警方備案。