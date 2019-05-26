梁文音《#2019還在聽》嗨炸！　「19首超經典」勾回憶

記者關韶文／台北報導

梁文音26日晚間在台北華山Legacy開唱，自己也是以一個粉絲的態度，去詮釋這些懷舊歌單，每一首都有故事，前奏一下，那些以往時光就會湧上心頭，畫面立刻出來，懷舊表示「真的很喜歡唱華語歌，這次演唱會上唱的歌單，都是希望可以帶所有來聽歌的粉絲們再度回味，回到那年代單純喜歡音樂的自己。」

▲▼梁文音翻經典歌曲。（圖／記者張一中攝）

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《#2019還在聽》期間限定演唱會上，梁文音一開場就引來粉絲們的掌聲不斷，同時立刻為粉絲帶來這次數位榜冠軍的翻唱單曲《初戀》、《那女孩對我說》等曲目，文音將歌曲重新詮釋出屬於她的風格，澎湃情感和細膩聲線，讓台下粉絲聽的如癡如醉，也藉由2首具時代氛圍的歌曲，瞬間讓粉絲過去千禧年的回憶瞬間湧入腦中！隨後，梁文音也帶來了自己經典的歌曲《最幸福的事》，文音感性地謝謝粉絲在網路上敲碗「一定要聽這首」，認為自己唱過的歌，如今也是大家心目中的經典不敗歌曲，真的很開心。

▲▼梁文音在Leagcy開唱。（圖／記者張一中攝）

演唱會中場，特地換裝化身搖滾版艾薇音，瞬間炒熱氣氛，台下觀眾High到最高點，搭配上強烈的節拍、痛快的節奏、暢快的音符，搖滾唱出這次和獨立樂團胖虎punkhoo版的《冷水澡》，文音帥氣的態度詮釋，表現出歌曲中無所畏懼的勇氣，希望能帶大家一起找到心中的rock star，《冷水澡》正式MV也已於前日24號網路上架。

梁文音《#2019還在聽》原本只是一個文音簡單翻唱的Project，卻因為她的自信詮釋，創下佳績催生了這次的《#2019還在聽》期間限定演唱會，而這次演唱會的曲目也在網路上引起粉絲們熱議，由於千禧經典歌單實在太多，歌迷各自紛紛留言敲碗，希望能聽梁文音在演唱會上唱自己心目中的經典歌曲，文音感謝地直說，「謝謝所有歌迷，這次曲目好難決定，大家留言想聽的歌都好經典，每一首都好想唱。」