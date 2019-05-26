偶像當兵背後超心酸！珉豪內褲一直被偷　圭賢洗澡也遭殃

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體SHINee成員珉豪有著陽光外表、優秀體能，一直都是演藝圈模範男孩代表，4月正式以海軍陸戰隊入伍，這段期間，仍有不少他在軍隊生活的消息曝光，25日便有一則網路爆料，透露他的體力驚人，連體育生都讚嘆，爆笑的是，他在當兵這段時間，竟一直發生內褲被偷走的事件，令網友直呼傻眼。

▲▼SHINee珉豪當兵期間，內褲一直被偷。（圖／翻攝自theqoo、JTBC）

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珉豪日前被釋出在軍中接受訓練的照片，身穿軍服、戴著鋼盔，持槍跑步的姿勢標準，身處海軍陸戰隊，依舊全力以赴。近來，有位媽媽便在網路上透露，兒子是體育生，恰好分配到與珉豪同期，兒子讚嘆珉豪訓練、體力一流，「但聽說珉豪的內褲一直被偷走」，軍隊生活碰上最大困境，網友傻眼留言「是要偷給姐姐或妹妹嗎」、「偷內褲要幹嘛」、「偶像當兵一定很辛苦」。

▲圭賢當兵洗澡時，遭30人盯著洗澡。（圖／翻攝自JTBC）



藝人入伍難免成為注目焦點，圭賢25日便在《認識的哥哥》透露，當兵訓練必須使用大澡堂，當他裸著身體洗澡時，就會聽見遠方出口正在討論「圭賢也在耶」、「我們去看一下圭賢」，大約2、30個人來來回回，都在用眼神偷瞄，他表示，「看是沒關係，但畢竟是全裸，壓力很大，據我所知，我認識的人就因此忍了3天不洗澡。」韓星當兵，心理也需要承受不小壓力。