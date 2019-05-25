「天然J奶」AV女優揭暗黑秘辛！瞞家人拍片2年：很多人這樣

記者吳睿慈／專訪

AV女優松本菜奈實擁有傲人J奶，她原是寫真女星，2017年轉戰AV界，憑藉一頭俏麗短髮、豐滿上圍闖出知名度。她近日來台會粉絲，特地接受《ETtoday》專訪，揭秘業界秘辛，更自爆：「入行至今，家人不知道我在拍A片，瞞了2年。」她加碼爆料：「很多人都這樣。」舉例出一名人氣爆棚的女優也是如此，令人瞠目結舌。

▲AV女優松本菜奈實擁有J罩杯巨乳，肉感身材在AV界闖出名聲。（圖／記者季相儒攝）



松本菜奈實2015年以寫真女星出道便累積許多名聲，2017年踏入AV界，擁有肉感身材的她受封「天然巨乳」，很快就闖出知名度，她坦率表示：「本來對AV界就滿有興趣，朋友跟我說『妳胸部很大可以試試』。」朋友的建議成了她轉行的契機，找到滿意的工作內容，她笑說：「不累，很開心。」

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▲▼AV女優松本菜奈實自爆瞞著家人拍片，說溜嘴另外一名女優也是這樣。（圖／記者季相儒攝）



家人支持這個工作嗎？松本菜奈實誠實回答：「家人不知道耶，因為我以前是麵包店的副店長，他們一直以為我還在麵包店工作。」至今瞞了2年，她自爆「由於AV女優很多位，其實不容易被發現。」現場說溜嘴一名人氣爆棚的女優也是瞞著家人拍片 ，她傻笑揭秘：「很多人都這樣。」

▼▲松本菜奈實爆料，片場很多人秘密交往。（圖／記者季相儒攝）



身為AV界新人，松本菜奈實樂意分享業界禁忌，被問到男優、女優禁止戀愛，她笑答：「基本上不行，但也是有交往的人，跟導演或跟攝影，大家都是偷偷摸摸交往。」她同時公開自己聽過最不可思議的「業界規定」，如果沒有身分證的話，沒能拍A片，原來是過去有人假冒20歲拍A片遭抓包才18歲，此後，業界便嚴格規定要先檢查身份證。

▲松本菜奈實認為AV女優心靈要很強大。（圖／記者季相儒攝）



松本菜奈實也表示，當AV女優心要很強大，「雖然一次可以獲得很多金錢，可是還是會跟不喜歡的男優搭配，心靈如果不強大的話，可能無法繼續做下去。」且長時間的拍攝耗費體力，並不如外界所想像躺在床上賺錢很容易。此次來台會粉絲，她展現心意，除了親自為媒體挑選日本土產，更帶了一一要給粉絲的禮物，直率貼心的個性獲得工作人員讚嘆。