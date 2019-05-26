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孝琳自爆體虛、2次剖肚救命　霸凌受害者反咬：她抽煙喝酒

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團「SISTAR」孝琳以極具爆發力的唱功吸引大票粉絲喜愛，受封為「南韓碧昂絲」。出道9年來，她25日遭網路爆料，過去曾是校園霸凌者之一，網友A痛苦在論壇上爆料，每每看見孝琳在電視上出現，她便會想起當時的痛苦，文字裡加碼曝光，孝琳當年未成年，卻會抽煙、喝酒，沒想到，這則文章現遭刪除，網友A則被同期學生爆料「A也是不良少女」。

▲▼孝琳遭爆料是校園霸凌者，受害學生控訴她未成年抽煙、喝酒。（圖／翻攝自韓網論壇、孝琳IG）

▲孝琳遭爆料是校園霸凌者，受害學生控訴她未成年抽煙、喝酒。（圖／翻攝自韓網論壇、孝琳IG）

網友A於25日在論壇爆料自己是遭孝琳霸凌的受害者，「孝琳施暴的原因，是因為她的男朋友與我的男朋友名字一樣。」還長期被霸凌長達3年，「我堅持了3年，居然沒有自殺，連我自己都覺得神奇。」該文章引起各界關注，A繼續加碼爆料：「看到電視，你說小時候身體虛弱，因為肚子開刀留疤因此刺青，但你會抽煙還喝酒。」每次看見孝琳為小動物做公益，A女自稱「我都感到不寒而慄」。

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▲爆料A女私訊孝琳道歉，但孝琳沒有回覆。（圖／翻攝自孝琳IG）

▲爆料A女私訊孝琳道歉，但孝琳沒有回覆。（圖／翻攝自孝琳IG）

網友A更貼出自己私訊孝琳的內容「你欺負我已經10多年過去了，到現在看見你在電視上出現，我還是很痛苦。」要求對方真心道歉，「如果你向我道歉並認錯，那我就把文章刪掉，你應該不會不知道我是誰吧，3年來這麼欺負我。」

爆料文曝光後，孝琳公司回應：「孝琳對15年前的記憶不是很鮮明，正在確認事實真相，會直接去找自稱受害者的網友A，盡力解決爭議事件，很抱歉讓大家操心。」

▲▼孝琳自爆體虛、肚子2次動刀救命　霸凌受害者：她抽煙喝酒（圖／翻攝自韓網論壇、孝琳IG）

▲沒想到，網友B出現爆料，A女也是不良少女，現在爆料文章已刪除。（圖／翻攝自韓網論壇）

沒想到，孝琳涉嫌校園暴力的事件在26日下午出現插曲，網路上又有一位B女現身爆料，A女也是位狠角色，「她（A女）也會抽煙、喝酒，每次經過教室外的花圃就會吐口水還瞪人，因為太可怕了，我都會避開她。」B女指稱A女與她的同伴就是一群不良少女，專挑弱勢的同學欺負。B女的爆料一出現，網路上原本孝琳的爆料文章便遭刪除，到底真相為何令人霧煞煞。

此外，孝琳原預計6月22日在大直ATT SHOWBOX舉辦台灣站巡演，演唱會是否會受到影響，現也暫無回應。

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