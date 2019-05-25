神話Andy台語甜喊：某ㄟ甲奔！　500粉絲拋繡球搶親

記者吳睿慈／台北報導

「最長壽韓團」神話成員Andy 4度來台做公益，25日在大直ATT SHOW BOX會500名粉絲，他換上帥氣白色襯衫，化身白馬王子登台唱著新歌《要喝一杯嗎？》，溫暖歌聲融化歌迷。呼應活動主題「囍」，他隨和地換上新郎古裝、拋著繡球，嘴裡甜喊：「某ㄟ，作伙來甲奔（老婆一起來吃飯）。」現場彷彿招親大會。

▲神話Andy見面會彷彿辦喜宴。（圖／記者林敬旻攝）



Andy相隔5年推出個人單曲《要喝一杯嗎？》，自嘲：「我也不知道要等這麼久。」但他與粉絲相約只要有人邀約，就會來到台灣與粉絲見面。4度訪台做公益，他將台灣辦桌文化搬到台上，與歌迷共同用餐，現年38歲的他立刻被催婚：「歐巴，趕快結婚吧。」還有人大喊：「可以把新郎打包帶走嗎？」

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▲▼神話Andy來台拋繡球招親。（圖／記者林敬旻攝）



主辦單位準備3顆繡球，Andy應景穿上新郎古裝，往台下拋繡球，500粉絲搶成一團，主持人幽默表示：「你要負責！」令他慌張回答：「那希望你們以後一定會結婚。」活動上，他親自包水餃、炒飯，親自餵飯甜喊「某ㄟ，作伙來甲奔（老婆一起來吃飯）。」

▲神話Andy帶來新歌演唱。（圖／記者林敬旻攝）



此趟訪台，Andy也結識百萬Youtuber游否希、含羞草日記草爺，兩人原想送他一台夾娃娃機台，但無法運回韓國，他便大方邀約：「講真的，如果有機會來韓聯絡我，我們一起去夾娃娃。」來台結交兩位Youtuber好友。