經紀人：具荷拉患憂鬱症　「遭前男友暴打」原預計4天後開庭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星具荷拉出身於女團Kara，近年來卻遭牽扯負面醜聞，因遭前男友暴力對待、威脅外洩性愛片，事業大受影響。怎料，她26日凌晨0點40分（台灣時間25日23點40分）被發現在家裡輕生，立刻被送往醫院，所幸無生命危險。對此，經紀人證實：「她近來患有憂鬱症，有特別留意她的狀況。」沒想到還是發生意外。

▲具荷拉26日凌晨輕生獲救。（圖／翻攝自具荷拉IG）



具荷拉動念輕生早有跡象，她25日約晚間9、10點（台灣時間22、23點）在IG貼出道別文章「再見」，限時動態也連續貼出多篇負面字句「一句話能殺人，也能救人」、「很痛要假裝不痛，很累要假裝不累」，沒多久便在家中輕生。公司證實，她近來受憂鬱症所苦，有特別留意她的心情，昨日經紀人打給她沒接，因此發現失去意識的她，所幸送醫後無生命危險，目前脈搏跟呼吸都正常。

請繼續往下閱讀...

▲▼具荷拉、前男友崔鍾範官司還沒結束，4天後就要開庭，她26日傳出輕生。（圖／翻攝自具荷拉IG、CFP）



事實上，前男友崔男與具荷拉的司法案還沒結束，但他近來痛改前非、重新振作，開業新的理髮院，兩人預計在30日展開第二次審判，具荷拉將以證人身份出席，卻在開庭4天前傳來具荷拉輕生消息，女方屆時是否會現身，目前仍是未知數。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995