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小17歲女友坐在台下…　馬東石甜蜜笑了：我的藝正花♥

記者吳睿慈／綜合報導

南韓魅力男星馬東石2016年出演電影《屍速列車》溫情形象深植人心，他與小17歲女友藝正花穩定交往3年，日前在坎城受訪時認定計畫明年結婚。事實上，他對女友的寵溺溢於言表，日前在影院舉辦電影《極惡對決》首映，藝正花悄悄與未來婆婆到場支持，他露出甜蜜表情、隔空發送愛心致謝，令現場所有人融化。

▲▼小17歲女友坐在台下…　馬東石甜蜜笑了：謝謝我的藝正花♥（圖／翻攝自IG、藝正花 IG）

▲▼看見小17歲女友坐在台下，馬東石甜蜜笑了發射愛心。（圖／翻攝自IG、藝正花 IG）

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▲▼看見小17歲女友坐在台下，馬東石甜蜜笑了發射愛心。（圖／翻攝自IG、藝正花 IG）

馬東石與藝正花穩定交往3年，IG僅追蹤女友一人。他近日被掀出過去出席電影首映會時，特地點名感謝女友現身支持，「我媽媽也到場了，還有謝謝我的藝正花一直照顧著我。」語畢，他露出無比甜蜜的笑容，高舉著愛心手指，對著女友揮手，閃瞎眾人。

▲▼小17歲女友坐在台下…　馬東石甜蜜笑了：謝謝我的藝正花♥（圖／翻攝自IG、藝正花 IG）

▲藝正花與馬東石相差17歲，兩人近來傳出婚訊，好事將近。（圖／翻攝自藝正花 IG）

31歲藝正花曾是健身教練、身材比例完美，有著「最美教練」封號，她曾在節目上公開理想型，就是馬東石，爾後兩人相遇、交往，彷彿完美浪漫故事。男友馬東石日前在坎城受訪脫口「計畫明年結婚」，消息雖被經紀公司澄清「還沒有具體計畫」，但兩人穩定交往中，也讓人認為應該好事將近，紛紛送上祝福，另一方面，他所主演的電影《極惡對決》將在台灣上映。

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馬東石, 藝正花

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