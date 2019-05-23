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柯佳嬿太迷「鬼怪阿揪西」孔劉　惹老公坤達吃醋了！

記者林奕如／台北報導

柯佳嬿在歐銻銻娛樂《如果愛，重來》爆氣老公張書豪搞砸婚禮紀念日，並且最怒他把買房基金300萬擅自借別人，問她老公坤達做過類似的事？她說沒發生過，不會干涉老公，夫妻財務一直都是分開的，至於天母新房貸款誰負擔，她驚呼：「嚇死我，太細節喔，聊戲好了。」

▲▼《如果愛，重來》柯佳嬿聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯佳嬿演出《如果愛，重來》。（圖／記者湯興漢攝）

張書豪劇中做過不少幼稚，問老公坤達最幼稚的事，柯佳嬿說：「就很愛拍一堆我莫名其妙的醜照啊。」坤達還上傳照片，她也沒輒：「我就在旁邊怒而已，很煩耶。」雖然抱怨，但也放閃夫妻小情趣。

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▲▼《如果愛，重來》柯佳嬿聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯佳嬿綁2個小啾啾，改變造型。（圖／記者湯興漢攝）

結婚至今，坤達曾吃醋柯佳嬿太常表現對孔劉的愛，她笑說：「原本不覺得，經過朋友提醒，我回家問他，他說『恩有這樣覺得』，可能擔心有一天我會跟他拍戲吧！」近期坤達和宇宙合作新戲，有不少親密戲，她坐穩正宮位置，淡定表示，拍偶像劇難免，真的接了一個戲，在意很多就不需要這樣，好好演完。

▲▼《如果愛，重來》柯佳嬿聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯佳嬿談到坤達會吃醋她談孔劉。（圖／記者湯興漢攝）

拍此劇時，坤達來片場探過班，柯佳嬿：「他來過2次，但我懷疑是來探班李李仁哥。」是否剛好探班親密戲，她笑說，沒有啦！他來的時候剛好就是比較情緒沒這麼重的戲。結婚2年依舊甜蜜，她分享秘訣，要把對方放在心上，有願意跟對方分享的念頭，因為在乎才會長久。

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