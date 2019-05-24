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映後觀眾淚如雨下！他14度入圍坎城主競賽　有望3度拿下金棕櫚

▲▼肯洛區最新力作《抱歉我們錯過你了》。（圖／捷傑電影提供）

▲肯洛區第14度入圍坎城影展主競賽單元！（圖／捷傑電影提供）

記者林映妤／綜合報導

英國導演肯洛區（Ken Loach）繼2016年以《我是布萊克》二度摘下坎城影展金棕櫚獎後，今年再推出新作《抱歉我們錯過你了》入圍主競賽單元，有望再摘金破紀錄，成為第一位獲得3座金棕櫚獎的導演！該片於法國時間23日舉行世界首映，映後觀眾淚如雨下、掌聲如雷！

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▲▼肯洛區最新力作《抱歉我們錯過你了》。（圖／捷傑電影提供）

▲肯洛區帶著新作《抱歉我們錯過你了》劇組走上坎城紅毯。（圖／捷傑電影提供）

肯洛區所有作品皆以人道關懷及以無名小人物為主角，他曾在2006年以《吹動大麥的風》以及2016年《我是布萊克》2度獲得最高榮譽金棕櫚獎。今年是他14度入圍坎城主競賽單元，《抱歉我們錯過你了》聚焦在一個受金融海嘯衝擊，經濟狀況一直不佳的小家庭，面對工作壓力及生活困難，呈現出真摯的情感，有好幾幕都讓觀眾哭到不行，被視為摘金大熱門。

自1995年拍攝《卡拉之歌》開始，肯洛區就與編劇保羅拉維提（Paul Laverty）15度合作，近年和編劇觀察到生活中有許多被工作壓得喘不過氣的人，他們十分努力卻無法為生活的困境帶來改變，甚至可能更加深陷其中，2人決定將這樣的故事拍出來。

電影首映結束時，肯洛區也向滿場觀眾致詞：「當有不義的事情發生，我們必須做出改變，倘若改變了，人民就會停止憤怒，當人民不再憤怒，遠離正軌的惡就會消失。」

▲▼肯洛區最新力作《抱歉我們錯過你了》。（圖／捷傑電影提供）

▲▼肯洛區最新力作《抱歉我們錯過你了》劇照。（圖／捷傑電影提供）

▲▼肯洛區最新力作《抱歉我們錯過你了》。（圖／捷傑電影提供）

3年前拍完《我是布萊克》後，許多人認為那是肯洛區放下執導筒的最後作品，對此他透露，《我是布萊克》上映後，有許多人開始正視電影中所點出的問題，即使不是立即改變，至少也帶出了影響力，因此在有好劇本出現時，他選擇繼續拍攝下去。

第72屆坎城影展將於法國時間25日晚間7點15分（台灣時間26日凌晨1點15分）舉行頒獎典禮。《抱歉我們錯過你了》預定於年底在台上映。

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