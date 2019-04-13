南韓廢除66年墮胎法！女性感動上街　唱「少女時代出道曲」慶祝

記者蕭采薇／綜合報導

南韓自1953年開始的「墮胎罪」，是指孕婦只有在遭到性侵懷孕、胎兒嚴重異常使母體健康受危害等特殊狀況下，才得以合法終止妊娠，最高可能遭判處2年徒刑。但該法律罰女不罰男，被認為歧視女性。終於在2019年4月11日，南韓宣布「墮胎罪」違反憲法，女孩們上街歡呼，並選擇少女時代的《再次遇見的世界》為主題曲高唱。

▲少女時代的《再次遇見的世界》是不少南韓女性街頭運動選唱的歌曲。（圖／翻攝自少女時代官網）

從「Me Too」運動到近來勝利老司機群組對女性的各種輕蔑言論，都不難看出南韓在看似經濟繁榮、科技進步的光鮮亮麗背後，在兩性平權的路上還有極大的努力空間。南韓在11日宣佈，判定從1953年開始的「墮胎罪」違反憲法，預計將進行修法。而為了避免社會混亂，在修改法律之前將暫時保留該法律。

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▲雪莉也發文支持廢除墮胎法。（圖／翻攝自IG）



對於南韓女性來說，這更代表是女性意識的抬頭和進步，因此不少女性上街慶祝，高聲唱著少女時代的《再次遇見的世界》以及金妍子的《愛神派對》，象徵新時代的來臨。畫面透過網路傳播到海外後，也感動了不少網友。

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在宣布當天，南韓女星雪莉（Sulli）公開支持廢除墮胎法，在IG寫道：「2019.4.11墮胎罪被廢除，今天真的是榮耀的日子，還給所有女性選擇權。」這篇貼文獲得將近10萬網友按讚，甚至不少海外粉絲看到後說：「現在才知道，原來南韓還有墮胎法？都什麼年代了！」讓更多人開始關注這項法案。