小宇壞掉了！「我在呼妳」爆雞皮撩妹　肉麻到手腳蜷曲滾地

記者盧薇淩／台北報導

歌手「小宇」宋念宇12日上傳一部「我的撩妹金句」影片，影片中可見小宇不斷向工作人員「示好」，對著工作人員耳朵吹氣，面不改色說道：「因為我在乎（呼）妳啊！」完全顛覆他過往的形象，讓大批網友紛紛敲碗下一集，並留言表示「宇哥放飛自我了」、「宇哥是被音樂耽誤的演員」、「從影以來最大尺度，宇哥壞掉了」，相當逗趣。

▲小宇撩妹放飛自我 。（圖／喜鵲娛樂）

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近來小宇除參加原創音樂選秀節目《這！就是原創》，也十分用心經營社群網路，常上線與粉絲互動並拉進距離，前陣子跟隨蕭敬騰腳步，推出《你今天學會了嗎》影片，難得的「反差」引起廣大迴響。而12日最新發布「我的撩妹金句」影片，拿出畢生所學的撩妹技巧，被問哪個招數讓他感到心動，他表示「在耳邊說我愛你」這招心癢癢，「平常不是個會說甜言蜜語的人，若是偶爾在合適的場合、氣氛下，說出像是浪漫電影的台詞，會讓我感到心動。」

▲小宇在地上翻滾 。（圖／喜鵲娛樂）

小宇不停地向不同對象說情話，工作人員也不甘示弱連續反撩小宇三招，先是十指緊扣，接著拿出一條線在小宇旁邊左右晃動，對於這舉動他感到很疑惑，工作人員笑稱：「我在釣你啊！」讓他害羞的手腳蜷曲在地上翻滾，最後工作人員還使出大絕招，串連兩人的「姻緣線（音源線）」，連續三招令他直呼無法招架，但大批網友也笑翻。

以抒情歌曲和深情形象深植人心的小宇，這次完全顛覆形象，大膽玩起撩妹手法，他笑說：「平常根本不會說這種撩妹金句，所以每一招都至少NG十次以上，沒想到歌手跟演員真是隔行如隔山。」他自認不是浪漫的人，頂多聽到浪漫情歌會情不自禁地漫舞，這就是他做過最浪漫的事。