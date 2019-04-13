搞錯志洙、BLACKPINK智秀　男星傻眼「我有加你啊」糗了！

記者吳睿慈／首爾報導

南韓原創戲劇《因為初戀是第一次》描述5位好友相遇、相知、相愛的青春故事，由志洙、振永、DIA彩娟、姜泰伍、崔莉聯手演出，他們年紀相仿，拍攝氣氛也相對愉快，12日結束記者會後，他們特地接受海外媒體訪問，崔莉再度強調，工作環境真的很開心，「大家都很健談，只要一個人講話，所有人都會接續話題，一直傳下去。」姜泰伍與志洙還曾因為追蹤Instagram發生小誤會，逗笑所有人。

▲《因為初戀是第一次》由志洙、振永、DIA鄭彩娟、姜泰伍、崔莉 主演。（圖／netflix提供）



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志洙的韓文名字發音（지수）與BLACKPINK智秀相同，兩人時常被搞混。姜泰伍分享拍攝時的小趣事，演員們變熟後會互相追蹤Instgram帳號，某天，志洙難過地追問他「你為何唯獨沒有加我的IG」，他震驚表示「我有啊」，仔細查看以後，他才發現自己追蹤成BLACKPINK的智秀，志洙大嘆：「我很失望！」這個插曲成了兩人之間的互虧話題，他自嘲：「這是我的失誤。」

▲姜泰伍追蹤IG追蹤錯人。（圖／netflix提供）



▲被搞錯認成BLACKPINK，志洙難過喊很失望。（圖／netflix提供）

有趣的是，姜泰伍本名恰好與志洙所飾演的角色相同，當導演喊著「泰伍啊」，片場也常發生兩人同時應答的情況，回神後他才發現導演是在叫志洙，他樂天表示：「我覺得很棒啊！因為時常給予我關注！」

▲崔莉喜歡慈祥的男生。（圖／netflix提供）



談話間顯見幾位演員的好感情，崔莉也透過訪問公開理想型條件，她希望是男方個性慈祥、不會生氣、不會亂吼叫，此時，姜泰伍秒轉換溫柔語氣、冒出一句：「你吃飯了嗎？」幽默感逗笑全場記者。《因為初戀是第一次》分為兩季，上、下半部分別是青春的開始以及成長，4月18日在netflix上架播岀。