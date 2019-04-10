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西島隆弘只露半張臉也夯！10分鐘推特湧入千則留言

記者吳睿慈／綜合報導

日本唱跳團體AAA成員Nissy（西島隆弘），先前發行了首張精選輯《Nissy Entertainment 5th Anniversary BEST》，同時首次以SOLO歌手身份登上日本指標性音樂節目《MUSIC STATION》，消息一出，粉絲也紛紛在網路上留言表示充滿期待和興奮。

▲西島隆弘只露半張臉也夯！。（圖／avex taiwan提供）

▲西島隆弘首度推出個人專輯。（圖／avex taiwan提供）

西島隆弘帶著自己的作品，首次登上日本指標性音樂節目《MUSIC STATION》，特別準備組曲，希望能帶給觀眾新的感受，除了粉絲直呼感動，身旁工作夥伴也紛紛傳來祝福的訊息，短短十分鐘內就超過1000則留言。

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此外，日前工作夥伴的推特上傳了一張Nissy（西島隆弘）在車內，窗戶外背景是Nissy大看板的半臉照片，雖只是半張臉的照片，依舊把粉絲電得暈頭轉向，照片一PO出隨即引來熱烈回應，「只有眼睛怎麼還能這麼帥」、「自拍果真威力強大」、「天啊！也太可愛了吧！」顯見Nissy在社群上的魅力強大。首張精選輯《Nissy Entertainment 5th Anniversary BEST》即將於12日正式台壓發行。

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