何妤玟淚揭童年陰影！　遭母寄養淪「人肉皮球」嘆：長期心理治療

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔，持續擦出滿滿火花。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，何妤玟則罕見披露童年被寄養的傷痛往事，坦言這段經歷是經過長期心理治療，才有勇氣說出口。

▲何妤玟淚揭童年陰影。（圖／東森綜合台提供）

她回憶幼時家境困難，母親為了照顧妹妹，在毫無預警下將年僅三、四歲的她，送往姨媽家寄養。她透露，當時姨媽嫁給美國人，讓她從小被迫進入全英文環境與就讀美國學校，雖然來賓一度驚呼：「聽起來好像還不錯」，但何妤玟卻心碎表示，年幼的她根本不敢哭著找媽媽，且一年半後因姨媽離婚，她又被送回媽媽身邊，自嘲當時就像「被當成皮球般來回拋接」。這段經歷也讓她成年後長期受失眠與孤單感困擾，但如今她選擇理解母親，認為那是當時環境下能做的最好決定。

▲同場嘉賓初孟軒也分享自己故事。（圖／東森綜合台提供）



另外，初孟軒自爆「慘痛戀愛史」，他透露高中就讀體育班時，校內嚴格執行「禁愛令」，一旦談戀愛就得接受剃光頭的懲處。但他當時情竇初開，愛上武術隊女同學，在教練清查戀愛名單時，他選擇像個男子漢主動坦承，當場遭到強行剃髮。原本以為是為愛犧牲，沒想到隔天他竟親眼目睹學長騎著摩托車載著他的「女友」上學，讓他瞬間崩潰！Sandy 忍不住吐槽：「難道你剃頭後變得很醜嗎？」初孟軒苦笑補刀，其實自己早已被劈腿，這段回憶簡直是「不僅被剃頭還被戴綠帽」的雙重打擊。









