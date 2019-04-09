為世越號罹難者辦生日！　影帝藉《沒有你的生日》找安慰

記者吳睿慈／綜合報導

南韓催淚電影《沒有你的生日》 將「世越號」遺屬故事搬上大銀幕，3日在韓上映後，網路社群口碑持續發酵，上映第6天逆轉勝奪下票房冠軍，超越同檔期的好萊塢大片《沙贊！》。影帝薛耿求當初排除萬難接演電影，他感性表示：「這部電影是帶給你安慰，而不是讓你哭的電影。」如今網路上口碑全是正評，也令人格外振奮。

▲《沒有你的生日》在韓上映獲得好評。（圖／車庫娛樂提供）



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《沒有你的生日》由影帝后薛耿求、全道嬿領銜主演，在韓上映之後，獲得超高評價，觀眾評分現為9.07分，網友紛紛留言表示「哭完一整捲衛生紙」、「哭到眼睛都腫了」、「去看電影要素顏才行」，且這樣的淚崩的留言均來自年輕觀眾，根據CGV調查中心分析，與世越號罹難學生相當年紀的20世代觀眾，在上映的第一、二日，佔比高達41%，他們對於故事深深感到共鳴。

▲薛耿求形容電影《沒有你的生日》帶給觀眾安慰。（圖／車庫娛樂提供）



薛耿求在電影裡飾演正日角色，不僅歷經喪子之痛，更因為事故發生當時不在家人身旁，沒能見到兒子最後一面而深深自責，他是事件當事人、也是觀察者。如今成果出爐，觀眾不僅對兩位演員的演技大表讚賞，更是對長達30分鐘的生日聚會場景深刻難忘。這部電影對薛耿求而言，他覺得，「這部電影是帶給你安慰，而不是讓你哭的電影。」

最後，薛耿求希望給觀眾一份邀請函，因為來看這部電影就像是參加一個邀請，他說，「我想邀請你參加我們的生日聚會，看電影的時候，你會感覺到你在參加在某個時候的聚會，你與我們坐在一起是一種安慰。希望你能接受我的邀請。」本片即將於12日在台動人獻映！