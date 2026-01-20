野生張菲「街頭騎重機」影片瘋傳！疑本人現身Threads認：就是我

記者陳芊秀／綜合報導

73歲綜藝大哥大張菲淡出演藝圈7年，過著悠閒自在的生活，時常騎著重機出遊，多次被民眾捕捉到騎重機的身影。有網友近日在Threads上分享了一段影片，詢問影片中的人是否是張菲，留言串中疑似出現「本人」親自回應。

▲張菲私下常被網友野生捕獲。（圖／記者湯興漢攝）

有網友在Threads發文：「他是張菲大哥嗎？」並附上一位帥氣騎士的側拍影片，該騎士留著鬍渣，動作神態與張菲的外型相似，吸引一票網友來比對。其中，一名網友前來留言：「沒錯，就是我！」接著補充道：「我也是第一次上推特（指Threads）。」他還笑著感謝大家的稱讚：「哈哈~~謝謝大家都說我很酷。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲疑似張菲本人現身Threads留言。（圖／翻攝自Threads）

一連串疑似「本人」的發言，吸引眾多粉絲前來打招呼「菲哥好」、「菲哥真帥，那招牌摳臉的方式，認證，還懂玩脆」、「是菲哥欸！」、「菲哥好」、「菲哥啊~~」、「是本尊嗎」、「是本人耶！您好啊！！我現在都還會看龍兄虎弟耶哈哈哈」、「哇菲哥要多多出來，台灣綜藝需要前輩們提攜」。