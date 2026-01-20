米可白殺青突宣布動刀！預告「切除神經」 認了：每天頭痛不舒服

記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）19日在社群平台開心宣布殺青喜訊，「昨天殺青了，也正式開始放假。」不過在迎接假期之際，她也坦言將利用這段空檔處理困擾已久的健康問題，預告下個月會進行「鼻息肉與神經切除手術」。

▲米可白確定下個月初動手術。



關於鼻部宿疾，米可白先前曾坦言自己因鼻肉肥厚，導致每天都會頭痛不舒服，檢查後更發現有鼻中膈彎曲。經醫師評估，她需要一次進行「鼻中膈成型手術」、「下鼻甲成型手術」以及「後鼻神經燒灼手術」等3個項目。如今手術時間確定後，粉絲都希望她能平安度過這關。

▲米可白前陣子坦承鼻子出狀況。



此外，回想起剛結束的拍攝行程，米可白對劇組的照顧充滿感激。她特別提到在片場時，工作夥伴們給予的無聲鼓勵讓她備感窩心，「有時候拍完一場戲，工作夥伴們默默比個讚，那一瞬間真的很溫暖。」

▲▼米可白剛殺青一部戲。



對於角色的詮釋，米可白形容這是一段自我探索的過程，「我看見不斷被剝開的自己，一層一層，脆弱、真實，也更靠近內心。」如今，她對於演員身分有了更深的體悟，「我們無法讓每一個人都喜歡，但先決條件，是要先學會喜歡自己。為了那些一直相信你、支持你、愛你的人，我會繼續努力。」