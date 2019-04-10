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Roy Kim「雙頰凹陷」暴瘦現身！警局前反省：對不起家人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「情歌王子」Roy Kim牽扯入好友鄭俊英非法群組裡，他被查出同樣涉嫌散播性愛片，現成為嫌疑犯遭警偵訊，他在躲了1個禮拜的時間，終於在9日凌晨回到南韓，10日下午2點46分左右（台灣時間1點46分）首度現身警局，雙頰凹陷、消瘦了不少，在鏡頭面前道歉，便直直往警局裡走，全程不到2分鐘。

▲▼Roy Kim「雙頰凹陷」暴瘦現身！　警局面前反省：對不起家人。（圖／CFP）

▲▼Roy Kim今在大批媒體包圍下現身。（圖／CFP）

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▲▼Roy Kim今在大批媒體包圍下現身。（圖／CFP）

Roy Kim躲過大批記者，於9日凌晨從紐約回到南韓，沈默了1天，他在10日下午2點46分左右（台灣時間1點46分）終於首次面對大眾，穿著一身正式的深黑色西裝，沈重開口：「首先對於喜歡我、支持我的粉絲們以及家人們還有國民們，造成大家麻煩，真心感到非常抱歉，我會誠實地接受調查。」隨後便進入警局。

▲▼Roy Kim「雙頰凹陷」暴瘦現身！　警局面前反省：對不起家人。（圖／CFP）

▲▼Roy Kim暴瘦。（圖／CFP）

▲▼Roy Kim「雙頰凹陷」暴瘦現身！　警局面前反省：對不起家人。（圖／CFP）

值得一提的是，Roy Kim去年年底曾在頒獎典禮上出現，相較於過去圓潤的臉頰，他10日現身警局，整個人暴瘦一圈，黑眼圈暗沈，這段期間看起來過得滿煎熬。Roy Kim今是以涉嫌散播性愛片嫌疑人到案偵訊。

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