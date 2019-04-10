IU第一個捐錢270萬也被罵！酸民PO文槓基金會：捐得很奇怪

記者吳睿慈／綜合報導

南韓江原道北部4日晚間7點左右（台灣時間6點）發生森林大火，火勢因風助長的情況下迅速延燒，燒毀多數建築物、房屋，至少造成1人死亡、11人受傷，連夜撤離逾4000人，全國進入災難最高緊急狀態，多數韓星也盡份心力，女歌手IU慷慨解囊，率先捐出韓幣一億元（約270萬元），怎料，這筆捐款金如今遭酸民曲解用意，令歌迷為她抱不平。

▲南韓江原道大火造成很多災民。（圖／達志影像）



江原道發生大火，IU是第一位捐款的藝人，透過「綠色雨傘兒童財團」幫助災民，怎料，這筆捐款用途引來網友質疑，直指發生火災的森林附近幾乎都是老人，也沒有國小，周遭居民幾乎都是退休人士，為何要捐給「兒童財團」，文章裡直白寫著「IU的捐款很奇怪」。

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▲IU是第一個捐錢的藝人，怎料現在被酸民找碴。（圖／翻攝自IU IG）



對此，綠色雨傘兒童財團10日無奈出面解釋，財團過去援助的家庭中，有4組家庭是此次受難災民，居住所完全被大火摧毀，且IU過去以來一直都有透過綠色雨傘兒童財團幫助各式各樣的弱勢族群，心意遭到有心人士曲解，令基金會感到心痛，希望大眾把視線放回災民。IU無辜遭罵，歌迷也替她抱不平，紛紛留言「連捐錢都會挨罵」。