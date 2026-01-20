分手蘇見信藏遺憾　張鈺凰十多年未見愛女

▲蘇見信（左圖）未走紅前和當時女友張鈺凰（右圖）生下一女。

歌手蘇見信（信）和前女友張鈺凰所生的女兒蘇祐婕（小丸子）已25歲，她身形高䠷，身高約180公分，去年底以初生之犢之姿，受邀登上倫敦時裝週走秀；外界一度以為她與母親張鈺凰沒有聯繫，但其實幾年前母女倆已透過Line保持互動，只是始終未曾見面。

蘇見信（信）尚未走紅前便已為人父，當時女兒由信的母親照料，女兒一歲多時兩人分手，信一度為了演藝事業不願正面談論此事。後來張鈺凰不堪流言攻擊，主動對外承認未婚生女，甚至連住鄉下的母親都一度被蒙在鼓裡；並表示儘管努力賺錢給孩子，仍被阻擋無法與女兒見面。不過隨著時間推移，母女關係也逐漸出現變化。

▲蘇見信曾為誤會向張鈺凰道歉，張鈺凰則隔空回應。（圖／翻攝自張鈺凰微博）

機緣巧合 母女搭上線

據悉，信的母親可能擔心張鈺凰與孩子互動過多，不利教養，因此孩子懂事後便拒絕張鈺凰探視，任何事情都須透過長輩轉達。直到小丸子成年，長輩年事已高，也不再多加干涉，張鈺凰剛好有朋友的孩子與小丸子同校，因而取得Line帳號，開啟了母女之間的交流。

▲蘇見信（右）曾帶女兒（左）上陸綜《一路成年》，掀起話題。（圖／翻攝自《一路成年》微博）

日前張鈺凰因旗下風霈國際傳媒舉辦尾牙，被媒體問到小丸子在英國走秀、似乎承襲她當年模特兒衣缽一事，她笑說：「與有榮焉。」據悉，小丸子的演藝工作，包括發行單曲、走秀，她多半是透過媒體得知，實際了解並不多。由於小丸子曾赴韓國就讀語言學校，原計畫在當地升學，後因疫情返台，對韓國偶像圈十分熟悉，張鈺凰因工作需求有時也會向女兒請教，笑說：「她是我的韓團流行市場顧問。」

▲去年底蘇見信（右）在英國看女兒蘇祐婕（左）登上倫敦時裝週走秀。（圖／翻攝自蘇見信微博）

發展事業 培訓直播主

母女十多年未曾見面，目前僅透過社群平台了解彼此，關係看似疏離，卻仍有一條線牽繫著。張鈺凰則坦言，這也是自己心中的遺憾，畢竟錯過了孩子最需要母親陪伴的時光，如今女兒長大且十分獨立，「我比較像她的阿姨。」語氣中滿是不捨。

▲張鈺凰（中）日前公司辦尾牙，邀請當年拍戲時的好友田家達（右）出席。左為張雲喬。（圖／風霈國際傳媒提供）

至於多年未相見的遺憾，因小丸子的生活重心不在台灣，張鈺凰選擇尊重女兒，一切不勉強，「她可能也很難釋懷，或許要等到有一天當了媽媽後，才比較能體會。」

分手信之後，張鈺凰與籃球國手蕭偉傑結婚，育有一名15歲的女兒，早已退居幕後多年，曾陸續擔任經紀人、製作人，她經營風霈國際傳媒，旗下風霈學院培訓的素人直播主，去年為購物平台創造1.4億元業績；她另於世新大學傳播管理研究所進修中，在專業領域持續深耕。

▲張鈺凰（前排右一）去年和好友廖家儀（前排左二）一起出國參訪。（圖／翻攝自張鈺凰Threads）



