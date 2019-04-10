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宋仲基新劇出意外　「1天拍21小時」劇組血汗控：有人手骨折

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度大作《阿斯達年代記》集結宋仲基、金智媛、張東健等一線演員，戲劇採百分之百事前製作，現正馬不停蹄地拍攝中，怎料，韓媒10日曝光劇組血汗的工作時長，連續7天拍攝長達151小時又30分鐘，中間都沒有休息，工作人員苦不堪言，一狀告到相關協會上，事件因而爆開。

▲▼宋仲基新劇出意外　「1天拍21小時」劇組血汗控：有人手骨折。（圖／翻攝自tvN）

▲《阿斯達年代記》自2018年12月開鏡。（圖／翻攝自tvN）

《阿斯達年代記》自2018年12月開鏡，宋仲基2月還曾遠赴汶萊拍外景，製作費耗資韓幣400億（台幣11億），戲劇未開播就熱，成為劇迷最關注的一部大作。怎料，首爾地方勞工局10日揭發《阿斯達年代記》製作公司Studio Dragon超時工作，劇組工作人員曾25小時未闔眼，甚至連續7天上工長達151小時30分鐘，一天平均拍攝21.5小時。

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▲▼宋仲基2月才飛往汶萊取景。（圖／CFP）

▲宋仲基2月才飛往汶萊取景。（圖／CFP）

不僅如此，他們大動作赴海外取景時，因過度的工作時長，有工作人員在當地發生手骨折意外，製作組卻隱瞞相關事實，不合理的工作內容引起不滿。勞工局原想與製作公司Studio Dragon協調工時問題，怎料，電視台方面強硬地拒絕對談，才因此舉辦記者會揭發事件，報導曝光後，粉絲也相當擔心演員的工作狀況，希望劇組改善拍攝環境。

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宋仲基, 阿斯達年代記

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