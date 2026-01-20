炎亞綸突官宣「重磅喜訊」！　醞釀3年吐真實心聲

▲炎亞綸宣布高流開唱。（圖／晴空鳥提供）



記者翁子涵／台北報導

炎亞綸推出新專輯《Ikigai》，宣布同名巡迴演唱會高雄站於3月28日登上高雄流行音樂中心海音館，他分享過去較少有機會在高雄舉辦大型音樂演出，這次能夠站上高雄流行音樂中心的舞台，讓他感到格外開心，在歌單安排上，他透露將精心挑選歌曲，並為高雄場準備專屬內容，作為新專輯發行後的首次演唱會，現場觀眾勢必能率先聽到新歌，目前曲目仍在規劃中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲炎亞綸將為高雄場準備專屬內容。（圖／晴空鳥提供）



談到《Ikigai》專輯發行後的心情，炎亞綸坦言最讓他印象深刻的不是成績，而是來自歌迷的回饋，讓他意識到仍有許多人在等待他的音樂作品，他直言，在這個時代背景下，製作一張完整音樂專輯本身就是一件掙扎的事，因為內心想完成的音樂，往往與市場節奏存在落差，也正因如此，他反而更確定，現在站上舞台是一個剛剛好的時機，不再急著證明什麼，而是更清楚自己想說什麼。

為了迎接這場演唱會，他專注於節目內容與準備，彩排階段全力投入，只要準備到位，真正站上舞台時，其實就沒有什麼好擔心的，至於舞台呈現，他形容「過去與現在的連結」將是關鍵亮點，並藏有只屬於現場的設計與彩蛋；是否有合作或來賓現身，他則笑說同樣留待當天揭曉。演唱會將於1月24日15:00於全台7-11ibon機台及ibon網站正式開賣。

