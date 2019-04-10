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快訊／朴有天患憂鬱症！崩潰「我沒有吸毒」：靠安眠藥入眠

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手朴有天的前女友黃荷娜近日因涉嫌吸毒、供毒遭警逮補，她日前在偵訊過程供出一名藝人A的姓名，直指是A強迫她吸毒，不少人影射A可能是朴有天。對此，朴有天下午6點（台灣時間5點）在韓緊急召開記者會，沈痛表示：「我想要展開演藝生活，好不容易熬過痛苦的時期，這樣的我，不可能會去服用毒品！」

▲▼快訊／朴有天患憂鬱症！崩潰「我沒有吸毒」：靠安眠藥入眠。（圖／CFP）

▲▼朴有天遭影射吸毒，10日緊急召開記者會。（圖／CFP）

▲▼快訊／朴有天患憂鬱症！崩潰「我沒有吸毒」：靠安眠藥入眠。（圖／CFP）

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朴有天遭影射是黃荷娜口中的藝人A，他10日下午6點（台灣時間5點）在韓緊急召開記者會，沈痛表示，現在的他患有憂鬱症，已經治療了很久，必須靠著安眠藥才睡得著，他前陣子度過人生最低潮，雖然已經得到無嫌疑的調查結果，仍遭到社會非議，沈浸在羞恥、罪責感裡，原以為可以重新開始，卻遭影射是黃荷娜口中的藝人A，他崩潰表示：「我覺得我被誤會了，我很害怕。」

▲▼朴有天、黃荷娜曾一度論及婚嫁。（圖／CFP、黃荷娜IG）

▲朴有天、黃荷娜曾一度論及婚嫁。（圖／CFP、黃荷娜IG）

朴有天與黃荷娜一度論及婚姻，但兩人在去年初分開，朴有天透露，分手後，曾遭到女方威脅，「但她在我最艱辛的時候，2017年那段時間，成為我堅強的靠山，一直在我身邊陪著，我對她有責任也感到抱歉，正因如此，我們兩個分開後，她還是偶爾會聯絡我，或者來家裡找我，有心事我會傾聽，每次我都會道歉，安撫她。」

▲▼快訊／朴有天患憂鬱症！崩潰「我沒有吸毒」：靠安眠藥入眠。（圖／CFP）

▲朴有天現在患有憂鬱症，仍在治療疾病。（圖／CFP）

正式分開後，朴有天陷入嚴重憂鬱症，幾乎得靠著精神科醫生開的藥方，才能睡著，據他所知，黃荷娜同樣患有嚴重憂鬱症，但女方服用的藥物與他無關，他再次強調：「我絕對沒有吸毒。」若需要到警局接受調查，他會誠實配合，10日召開記者會的原因，是希望能夠親口向大眾表示「我真的沒有吸毒」。他從頭到尾表情沈重，記者會僅進行3分鐘便結束。

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