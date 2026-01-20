洪詩認了「3個月完全沒休息」！原因太真實 回家看到一幕：壓力超大

記者潘慧中／綜合報導

洪詩20日透過工作影片分享育兒生活，她坦言自從2025年10月生完第二胎後，「生活完全沒有休息兩個字」，不僅時間被育兒瑣事填滿，連身體代謝也大不如前，真實心聲引發許多媽媽共鳴。

▲洪詩產下二女兒後完全無法好好休息。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



談及二寶媽的日常生活，洪詩透露每天早上睜開眼就是打理小孩的一切，除了要忙著餵二女兒喝奶、換尿布，還得抽出時間陪伴大女兒玩耍，「生完孩子後真正體會到『時間不再是自己的』。」

▲洪詩不只要照顧二女兒，還要陪大女兒玩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



育兒生活的緊湊程度，讓洪詩連擁有片刻寧靜都成為奢求，「我連要自己一個人好好安靜的、上個廁所都是一件奢侈的事情」，因為大女兒都會要打開廁所的門，讓她好氣又好笑，「我真的是被她打敗欸！」

▲洪詩當二寶媽後連上廁所都變得很奢侈。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



除了時間被壓縮，產後身材的變化也成為洪詩的焦慮來源之一，「有時候看到還沒有恢復到理想狀態的自己的時候，真的會有一點點的焦慮。」自認是澱粉控的她坦言，現在多吃一點澱粉，身體的負擔感就比以前明顯，剛生完回家看到懷孕前的牛仔褲時，「真的覺得壓力超大。」

▲▼洪詩一看到懷孕前的牛仔褲就覺得壓力超大。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



雖然曾想過要運動或飲控，但洪詩也無奈表示現在真的太累，「沒這個心力」執行嚴格的計畫。儘管面臨身心靈的雙重挑戰，她也逐漸調整心態，試著在育兒與自我之間找到平衡。她認為體態管理不應該變成一種壓力，而是對自己的一種疼愛。

面對產後身體的真實改變，洪詩選擇用更寬容的態度看待，雖然過程辛苦，但也努力適應這個階段的自己，並將這份心情分享給同樣正在努力的媽媽們。