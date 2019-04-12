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淚訴離婚韓瑜曾經「想死」　孫協志驚爆在家自虐

記者許逸群／台北報導

5566前陣子結束小巨蛋演唱會，這場售票秒殺的演唱會，重現當年天團氣勢。但大家都不知道，這場演唱會其實差點又要告吹。身為隊長的孫協志近日尚中視《改變的起點》透露，對於在小巨蛋開唱這件事，「我是第一個投反對票的！」提到人生低潮，他訴說與韓瑜離婚的經歷，更是忍不住泛淚。

▲孫協志。（圖／中視提供）

▲孫協志談到低潮淚崩。（圖／中視提供）

出道24年，孫協志不諱言地說，演藝生活多次起落，除了事業的低潮外，離婚打擊是最大的，曾在家中痛哭、搥牆，「真想死，尤其是在離完婚的階段」。如今走出來的他，在經歷過離婚後，「我沒有任何的怨恨，我還是覺得很感謝，感謝的是我學到了更多東西，我覺得我變得更成熟了，接下來我會更懂得怎麼樣好好的照顧另一伴。」

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▲孫協志。（圖／中視提供）

▲孫協志分享5566演唱會。（圖／中視提供）

對於演唱會座無虛席、佳評如潮，孫協志說其實這都歸為「結果論」。他坦言當初會第一個投反對票的原因，就是大家對於5566的印象，可能還停在過去輝煌的模樣，「要辦這場演唱會，你必須要承擔風險，我們的票能不能賣得好，我們的演出能不能比過去更精采，如果少了這些，大家的印象就只會停留在他們真的不行了、真的老了。」

然而，畢竟難得有機會能站上小巨蛋的舞台，和5566團員溝通後，孫協志最終也被王仁甫給說服。不過對於連小刀都到場，卻獨缺王紹偉，是否真如大家所說有心結？孫協志說，不該用心結來形容，「只是大家沒有溝通好」，他也特別強調：「5566其實對我來說，並不限定於幾個人，是一個精神指標，所以幾個人都是5566。」

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5566, 孫協志, 王紹偉, 56

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