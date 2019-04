防彈MV轉180度看才懂！　「Love藏6年深情告白」粉絲感動哭：起雞皮疙瘩了

記者張筱涵/綜合報導

南韓防彈少年團(BTS)回歸在即,這次新曲和美國歌手海爾希(Halsey)合作從7日開始釋出MV預告,每次出輯總富含深意讓粉絲和網友都想深入探討,這次MV就被發現第一個預告結尾場景旋轉180度後,藏了對粉絲6年來的深情告白!

▲防彈少年團將以專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》回歸。(圖/翻攝自防彈少年團官方臉書)

防彈少年團這次新歌邀請到海爾希合作外,歌名《Boy With Luv》一公開就讓粉絲連想到2014年推出的歌曲《Boy In Luv》,也有人發揮超強記憶力回想起在2018年12月14日的《MAMA》舞台VCR中,就曾擁有劇透的「SO NOW I'M A BOY WITH LOVE」字樣。

▲防彈少年團新歌歌名和結尾動作被說呼應《Boy In Luv》。(圖/翻攝自ibighit YouTube、MBCkpop YouTube)

▲防彈少年團在2018年的《MAMA》就劇透了。(圖/翻攝自Mnet K-POP YouTube)

另外,眼尖的粉絲發現防彈少年團7成員站一排、頭上有Love字樣的白黃紅燈場景如果截圖旋轉180度,原本的Love就會變成army(粉絲官方名稱),而且原本每個人都比著大拇指、食指和中指組成的槍手勢,只有最中間的柾國突然改成比著大拇指、食指和小指的手勢,而這手勢其實就代表著「I Love You」。

▲Love倒過來看是army。(圖/翻攝自ibighit YouTube)

▲柾國突換成代表「我愛你」的手勢。(圖/翻攝自ibighit YouTube)

事實上,防彈少年團由RM、智旻(Jimin)、Jin、V、柾國(Jung Kook)、SUGA、J-hope共7名成員組成,2013年6月13日以《No More Dream》出道,出身於小公司Big Hit娛樂外,也是該公司第一個獨立製作培養的團體,6年來的時間在自身努力和粉絲的支持下,站上《告示牌》音樂獎(Billboard Music Awards)和《全美音樂獎》(American Music Awards)等國際舞台。

▼BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official Teaser 1。(影片/取自ibighit YouTube,如遭刪除請見諒)

▼BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official Teaser 2。(影片/取自ibighit YouTube,如遭刪除請見諒)