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防彈MV轉180度看才懂！　「Love藏6年深情告白」粉絲感動哭：起雞皮疙瘩了

記者張筱涵／綜合報導

南韓防彈少年團（BTS）回歸在即，這次新曲和美國歌手海爾希（Halsey）合作從7日開始釋出MV預告，每次出輯總富含深意讓粉絲和網友都想深入探討，這次MV就被發現第一個預告結尾場景旋轉180度後，藏了對粉絲6年來的深情告白！

防彈前私生飯懺悔。（圖／翻攝自防彈少年團官方臉書）

▲防彈少年團將以專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》回歸。（圖／翻攝自防彈少年團官方臉書）

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防彈少年團這次新歌邀請到海爾希合作外，歌名《Boy With Luv》一公開就讓粉絲連想到2014年推出的歌曲《Boy In Luv》，也有人發揮超強記憶力回想起在2018年12月14日的《MAMA》舞台VCR中，就曾擁有劇透的「SO NOW I'M A BOY WITH LOVE」字樣。

▲防彈少年團新歌歌名和結尾動作被說呼應《Boy In Luv》。（圖／翻攝自ibighit YouTube、MBCkpop YouTube）

▲防彈少年團新歌歌名和結尾動作被說呼應《Boy In Luv》。（圖／翻攝自ibighit YouTube、MBCkpop YouTube）

▲防彈少年團在2018年的《MAMA》就劇透了。（圖／翻攝自Mnet K-POP YouTube）

▲防彈少年團在2018年的《MAMA》就劇透了。（圖／翻攝自Mnet K-POP YouTube）

另外，眼尖的粉絲發現防彈少年團7成員站一排、頭上有Love字樣的白黃紅燈場景如果截圖旋轉180度，原本的Love就會變成army（粉絲官方名稱），而且原本每個人都比著大拇指、食指和中指組成的槍手勢，只有最中間的柾國突然改成比著大拇指、食指和小指的手勢，而這手勢其實就代表著「I Love You」。

▲Love倒過來看是army。（圖／翻攝自ibighit YouTube）

▲Love倒過來看是army。（圖／翻攝自ibighit YouTube）

▲柾國突換成代表「我愛你」的手勢。（圖／翻攝自ibighit YouTube）

▲柾國突換成代表「我愛你」的手勢。（圖／翻攝自ibighit YouTube）

事實上，防彈少年團由RM、智旻（Jimin）、Jin、V、柾國（Jung Kook）、SUGA、J-hope共7名成員組成，2013年6月13日以《No More Dream》出道，出身於小公司Big Hit娛樂外，也是該公司第一個獨立製作培養的團體，6年來的時間在自身努力和粉絲的支持下，站上《告示牌》音樂獎（Billboard Music Awards）和《全美音樂獎》（American Music Awards）等國際舞台。

▼BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official Teaser 1。（影片／取自ibighit YouTube，如遭刪除請見諒）

▼BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official Teaser 2。（影片／取自ibighit YouTube，如遭刪除請見諒）

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