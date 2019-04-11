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三上悠亞追星TWICE洩搶票秘訣！毛筆寫這3字首登成人展

記者吳孟庭／綜合報導

日本AV界女神三上悠亞即將參加2019「TRE台北國際成人展」，首次參加的她為了粉絲卯足全力準備，「上健身房、按摩，幫胸部做保養」，身兼AV女優、KPOP女團成員，還抽空去看了偶像TWICE，親口透露她的搶票秘訣！

▲▼AV女優三上悠亞出席「TRE台北國際成人展」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼AV女優三上悠亞出席「TRE台北國際成人展」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼AV女優三上悠亞出席「TRE台北國際成人展」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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三上悠亞去年挑戰當KPOP偶像，以3人女團「Honey Popcorn」出道，不過年底其中一位成員松田美子宣布退團，她被問到女團近況，表示最近又新增了3名成員，已經拍完MV了，其餘就等正式公布再和大家見面。

練舞拍MV之外，三上悠亞還抽空去追星，日前參加了她偶像TWICE在日本的演唱會，不過TWICE的票在日本非常難搶，她透露，「我有加入ONCE（TWICE粉絲名稱）的日本會員，老實說我用2個帳號去抽，結果真的很幸運給我抽到了。」

▲▼AV女優三上悠亞出席「TRE台北國際成人展」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼三上悠亞毛筆揮毫寫出老司機三個字。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼AV女優三上悠亞出席「TRE台北國際成人展」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

三上悠亞特別為8月2號到4號即將舉辦的2019「TRE台北國際成人展」造勢站台，用毛筆揮毫寫下中文「老司機」，害羞表示聽說老司機是指經驗老道、技術熟練的意思，希望首次參加能和「老司機們」一起共度。因為活動是在炎熱的夏季，不擔心爆汗的她表示，「因為平常會練習KPOP舞蹈，喜歡流汗的感覺，覺得流汗非常健康舒服，要流就讓它流出來吧！」

聊到與男性的互動，三上悠亞被問到是否喜歡主動一點的男生？她害羞承認自己是有點小任性的類型，「比較喜歡可愛、嬌柔一點的男生，希望是由我帶領男生，不喜歡被牽著鼻子走。」展現了感情中強勢的一面。

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三上悠亞, TWICE, 日韓風

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