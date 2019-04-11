子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大勢女團TWICE回歸在即，子瑜卻疑似陷入低潮，連3天在官方IG上發出意味深長的文章，最新一篇甚至坦言自己遇到的困境，「很多人都跟我說你為什麼想那麼多？不要想那麼多開心點。」甚至連家人都不知道怎麼安慰，她整理心情後決定把真實情緒說出來。

▲TWICE準備回歸，公開子瑜新照。（圖／翻攝自TWICE臉書）

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子瑜最近在TWICE官方Instagram更新自己的心情日記，用韓文與中文打下長文，坦言「很多人都跟我說你為什麼想那麼多？不要想那麼多開心點，但我也沒有想把自己搞得很累很複雜，但真的不去想它，那心情就會比較好嗎？其實沒有...只是短暫催眠自己，還是會醒來的！！」

因為悶悶的情緒一直沒有消失，子瑜坦白，「我沒有悶著，只是人家會覺得我很難聊，包括家人有時也不知道如何安慰我，我也不知道怎麼解釋我的心情。」直到現在她終於整理好心情，「現在終於可以說出:) 想說的是，不要再跟我說『不要想太多』！我只是試著了解自己的情緒，讓自己心情平復。」並鼓勵大家在心情不好的時候，也要找到讓自己好轉的方式。

▲子瑜發長文說出真心話。（圖／翻攝自TWICE IG）

子瑜為什麼會突然低潮，從發文的留言也可能可以窺出端倪，她寫說，「請不要從別人的言語裡去認識任何人，或是自己，我覺得這很重要。分享給你們也提醒自己，想為你們加油，也覺得會有很多人同感，所以分享了一下。」似乎是受到了外界對自己的評價而影響了心情。

▲子瑜發文安慰粉絲。（圖／翻攝自TWICE IG）

其實這兩天子瑜在IG連發3篇，第一張用韓文寫「比起華麗，平凡的東西」，並用中文寫下「平凡就好」，第二篇則是怕負面情緒影響粉絲，發了與萌犬合照說，「太沈重了嗎...那給你們看一下帥氣的酷吉」。

子瑜在TWICE IG發布全文：

很多人都跟我說你為什麼想那麼多

不要想那麼多開心點

但我也沒有想把自己搞得很累很複雜

但真的不去想它 那心情就會比較好嗎？

其實沒有...只是短暫催眠自己 還是會醒來的！！

沒有因此我困惑的消失不見

我只是想了解為什麼自己會有這樣的情緒

我沒有悶著

只是人家會覺得我很難聊

包括家人有時也不知道如何安慰我

我也不知道怎麼解釋我的心情

現在終於可以說出 :)

想說的是 不要再跟我說＂不要想太多＂！

我只是試著了解自己的情緒 讓自己心情平復

有人跟我一樣有時會有這樣感覺嗎？

相信大家都會有心情不好的時候

希望大家都能找到讓自己心情舒服的方式

加油