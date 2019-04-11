ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大勢女團TWICE回歸在即，子瑜卻疑似陷入低潮，連3天在官方IG上發出意味深長的文章，最新一篇甚至坦言自己遇到的困境，「很多人都跟我說你為什麼想那麼多？不要想那麼多開心點。」甚至連家人都不知道怎麼安慰，她整理心情後決定把真實情緒說出來。

▲子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話。（圖／翻攝自TWICE臉書）

▲TWICE準備回歸，公開子瑜新照。（圖／翻攝自TWICE臉書）

請繼續往下閱讀...

子瑜最近在TWICE官方Instagram更新自己的心情日記，用韓文與中文打下長文，坦言「很多人都跟我說你為什麼想那麼多？不要想那麼多開心點，但我也沒有想把自己搞得很累很複雜，但真的不去想它，那心情就會比較好嗎？其實沒有...只是短暫催眠自己，還是會醒來的！！」

因為悶悶的情緒一直沒有消失，子瑜坦白，「我沒有悶著，只是人家會覺得我很難聊，包括家人有時也不知道如何安慰我，我也不知道怎麼解釋我的心情。」直到現在她終於整理好心情，「現在終於可以說出:) 想說的是，不要再跟我說『不要想太多』！我只是試著了解自己的情緒，讓自己心情平復。」並鼓勵大家在心情不好的時候，也要找到讓自己好轉的方式。

▲子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲子瑜發長文說出真心話。（圖／翻攝自TWICE IG）

子瑜為什麼會突然低潮，從發文的留言也可能可以窺出端倪，她寫說，「請不要從別人的言語裡去認識任何人，或是自己，我覺得這很重要。分享給你們也提醒自己，想為你們加油，也覺得會有很多人同感，所以分享了一下。」似乎是受到了外界對自己的評價而影響了心情。

▲子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話。（圖／翻攝自TWICE IG）

▲子瑜發文安慰粉絲。（圖／翻攝自TWICE IG）

其實這兩天子瑜在IG連發3篇，第一張用韓文寫「比起華麗，平凡的東西」，並用中文寫下「平凡就好」，第二篇則是怕負面情緒影響粉絲，發了與萌犬合照說，「太沈重了嗎...那給你們看一下帥氣的酷吉」。

子瑜在TWICE IG發布全文：

很多人都跟我說你為什麼想那麼多
不要想那麼多開心點
但我也沒有想把自己搞得很累很複雜
但真的不去想它 那心情就會比較好嗎？
其實沒有...只是短暫催眠自己 還是會醒來的！！
沒有因此我困惑的消失不見
我只是想了解為什麼自己會有這樣的情緒
我沒有悶著
只是人家會覺得我很難聊
包括家人有時也不知道如何安慰我
我也不知道怎麼解釋我的心情
現在終於可以說出 :)
想說的是 不要再跟我說＂不要想太多＂！
我只是試著了解自己的情緒 讓自己心情平復
有人跟我一樣有時會有這樣感覺嗎？
相信大家都會有心情不好的時候
希望大家都能找到讓自己心情舒服的方式
加油

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

推薦閱讀

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包

快訊／許瑋甯手寫信道歉　「世界上只有一個中國」

快訊／許瑋甯手寫信道歉　「世界上只有一個中國」

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

直擊《跑男》錄影現場！　新嘉賓是「台灣偶像劇男神」

直擊《跑男》錄影現場！　新嘉賓是「台灣偶像劇男神」

瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！　五官神複製…根本短髮的她

瑤瑤難得同框「龍鳳胎哥哥」！　五官神複製…根本短髮的她

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包

快訊／許瑋甯手寫信道歉　「世界上只有一個中國」

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

直擊《跑男》錄影現場！　新嘉賓是「台灣偶像劇男神」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

子瑜, TWICE, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 慎入！許維恩拍車禍戲「血濺滿地」　畫面太驚悚嚇人
  2. 車太鉉、金俊昊遭警方傳喚調查！　認了：打賭是事實
  3. 子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話
  4. 林宥嘉見3次叫出全名！一句鼓勵暖爆...許維芳竟「傻萌反問」
  5. 「沙發黑洞」笑到哭！台動畫《小兒子》改編駱以軍作品　引發男閨蜜取暖
  6. 羅志祥邀歌被敷衍！　使出「超狂絕招」嚇壞胡彥斌
  7. 丁噹想起「小巨蛋跌倒」又大哭了　全身血泡和瘀青！
  8. 台日合作！《越年》橫跨3國　「從零下20度到36度」的愛情
  9. 《甘味》朱火爐變暖男！吳鈴山再遇「雨荷」驚：女兒叫不出口
  10. 日潮團Suchmos主唱來台喝珍奶狂點頭！預告學中文逗粉絲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366