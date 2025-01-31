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盤點韓偶像5大特殊專輯！NMIXX、NCT WISH全上榜　不是粉絲也搶著買

記者張筱涵／綜合報導

K-POP偶像的專輯配置隨著時間過去越來越多樣特別，從基本的CD、寫真到多款小卡，到包裝概念設計的用心之處，都是粉絲關注的焦點。近年來更出現了許多「不同型態」的專輯設計，連非粉絲的人都搶著擁有，以下就讓《ETtoday星光雲》介紹5組藝人所推出的特別專輯。

aespa《Armageddon》隨身聽

外送稿用 ▲▼盤點韓偶像5大特造專。（圖／翻攝自韓網、X）

▲aespa《Armageddon》隨身聽。（圖／翻攝自X）

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aespa於2024年5月推出專輯《Armageddon》，特別推出了預購版是有隨身聽的版本，可見設計部分採取透視，播放的時候除了中間的螢幕顯示外，還有燈光效果，很快就引起熱烈討論，許多非粉絲的網友都紛紛亮出訂購單說「不是粉絲但太好看了」。

NewJeans《New Jeans》包包

外送稿用 ▲NewJeans《New Jeans》包包。（圖／翻攝自韓網）

▲NewJeans《New Jeans》包包。（圖／翻攝自韓網）

NewJeans於2022年出道時，《New Jeans》專輯設計有引起了熱烈討論，外包裝直接以包包形式推出，且有分黑、白、紅三款，在花紋設計上更別有用心，讓收到的人除了能收藏專輯外，也多了個時尚配件。當時在theqoo論壇就狂蓋500樓留言，網友們紛紛表示「我沒有在聽K-POP的都想買了」、「包裝直接用包包取代，很有新意也環保」、「單純作為裝飾也很棒的設計」。

NCT WISH《Steady》幻燈片吊飾

外送稿用 ▲NCT WISH《Steady》幻燈片吊飾。（圖／翻攝自YouTube／012 일이）

▲NCT WISH《Steady》幻燈片吊飾。（圖／翻攝自YouTube／012 일이）

NCT WISH於2024年9月推出的《Steady》，除了基本一般版本的專輯配置外，另外推出的「吊飾版本」從包裝上就充滿童趣，打開後可以發現，它不只是吊飾，透過觀景窗可以看見各成員照片，從粉絲的開箱影片中可見滿意度超高，「換照片的那個翅膀扭設計得超可愛」、「好像那種傳統玩具，很可愛」、「真的超創新的」。

NMIXX《Fe3O4: STICK OUT》收納小包＆吊飾

外送稿用 ▲NMIXX《Fe3O4: STICK OUT》收納小包。（圖／翻攝自YouTube／SOJU Music）

▲NMIXX《Fe3O4: STICK OUT》收納小包。（圖／翻攝自YouTube／SOJU Music）

NMIXX於2024年8月推出《Fe3O4: STICK OUT》，他們同樣將外包裝改為收納小包的設計，且分為黑白2色，設計簡潔且為透明的關係，剛好可以裝入他們所推出的娃娃化身「娃包」外，專輯配置也有特殊造型掛勾吊飾，讓粉絲能夠自由選擇掛在包包上，或是單純作為吊飾。

SHINee KEY《Pleasure Shop》高腳杯

外送稿用 ▲KEY《Pleasure Shop》高腳杯。（圖／翻攝自YouTube／Shawol MORU 샤월모루）

▲KEY《Pleasure Shop》高腳杯。（圖／翻攝自YouTube／Shawol MORU 샤월모루）

KEY於2024年推出專輯《Pleasure Shop》，特殊版會有一個高腳杯設計的專輯包裝，當粉絲取出後，可以發現蓋子部分就是CD，連底部都有特別紋路，有趣的是，當蓋子拔開後，其實也可以真的當杯子來做使用，也有許多粉絲拿來做櫃上裝飾物。南韓網友們都說「完全顯現KEY品味的設計」、「專輯設計特別又有獨特風格」、「這是藝術品」。

▲▼盤點韓偶像5大特造專。（圖／記者張筱涵製）

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關鍵字

專輯設計, aespa, NewJeans, NMIXX, KEY, NCTWISH

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