MAMAMOO第3年來台開唱！規模擴大「連辦2天」搶票時間出爐

記者吳孟庭／綜合報導

南韓4人女團MAMAMOO在台灣有不少死忠粉絲，繼前兩次從見面會擴大到5000人的演唱會後，宣布第三度在台舉辦專場演唱會，而且還要連唱兩天，規模再升級！搶票時間也出爐，就在本月底4月28日，讓不少粉絲早就摩拳擦掌非常期待。

▲MAMAMOO第3年來台開唱。（圖／希林國際提供）

由頌樂、玟星、輝人及華莎四名成員組成的實力派女團MAMAMOO，日前宣布4月即將在韓國舉辦「2019 MAMAMOO CONCERT 4season F/W」3場演唱會，門票迅速在2分鐘內完售，見證她們的高人氣。而海外場也宣布會移師台灣的新莊體育館，時間就在6月15日（晚上6點）與16日（下午4點）！

請繼續往下閱讀...

其實MAMAMOO已經連續3年在台灣舉辦專場，2017年規模還是小型粉絲見面會，2018便升級成演唱會，5000張門票5分鐘內搶購一空，除了帶來精彩的舞台，也有成員們各自的SOLO舞台表演，讓粉絲看得超過癮。

MAMAMOO去年推出「四季四色」專輯計畫，分別推出《Yellow Flower》､《Red Moon》､《BLUE;S》三張迷你專輯，都掀起熱烈的迴響。今年3月攜迷你九輯《White Wind》回歸，為「四季四色」企劃的最後一張專輯，一推出除了橫掃音源榜單外，目前已拿到7座一位獎座。帶著高人氣，MAMAMOO台灣場預計將在4月28日（日）正式開賣，相關活動訊息請密切鎖定希林國際粉絲專頁。