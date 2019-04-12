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青春愛情版的《天空之城》！《福秀回來了》原文劇名有雙關

圖文／鏡週刊

去年底的韓劇《天空之城》，因探討現今韓國競爭激烈的升學問題，不但引起話題也成為收視奇蹟，而與其同時，也有另一部以高中校園升學及貪腐問題的《福秀回來了》，只是編劇以睽違9年的初戀，將嚴肅的議題包裹在愛情故事中。

推薦給：
  1. 相信初戀也能夠修成正果的人
  2. 對升學及社會問題感興趣的人

《福秀回來了》是作家金允英首次跨足電視劇編劇的作品，由曾執導過愛情喜劇《油膩的Melo》的導演咸俊浩執導。故事以高中校園為背景，描述全班倒數第一名的姜福秀，被老師強制安排必須接受班長宋秀貞的課業輔導，聰明又漂亮的秀貞始終是全校第一名，卻在相處過程中漸被熱情且善良的福秀吸引；此時班上來了一位學業優秀的轉學生吳世浩，不管怎麼努力都贏不了秀貞的情況下也喜歡上她，就在發現福秀、秀貞兩人愛苗滋長之際，選擇在學校頂樓跳樓輕生，卻在獲救後誣陷福秀推他下樓，秀貞也作證一切是福秀所為，讓福秀因此被關進少年監獄。

請繼續往下閱讀...

出獄後的福秀，在高中同學開設的「你的託付公司」任職，在一次任職執行過程中再次與秀貞相遇，並發現已成為當年就讀的雪松高中約聘教師，世浩則成為學校新任理事長。意外解救跳河高中生的福秀，成為媒體爭相報導的英雄，深陷負面新聞的雪松高，決定延攬高中肄業的福秀返回就讀，盼藉此扭轉學校形象，也因此讓福秀、秀貞、世浩相隔9年再度重逢…

《福秀回來了》以相隔九年再相逢的初戀故事，帶觀眾反省韓國壓力龐大升學教育的缺失。（翻攝自SBS官網）

「九年前停止的時間，重新開始運轉。」是《福秀回來了》主角海報上的文案（同時福秀韓文也和復仇韓文相同），也象徵著姜福秀、宋秀貞兩人的命運再次相連。編劇金允英過去曾撰寫過多本小說，頭一次嘗試電視編劇同樣運用大量的轉折，讓原本看似充滿復仇元素的情節，因為男主角姜福秀的人物性格設定，讓整齣戲呈現無法言喻的青春感與趣味感，也顛覆觀眾對復仇戲碼過去既定的印象。

編劇藉由男主角重返校園與初戀女主角重逢的主線，舖陳出韓國私立高中裡依成績分班、學習資源給予不公及約聘教師賄賂只為取得正職、校園黑金流竄等支線。深受儒家讀書考試文化影響甚鉅的國家，包括台灣、新加坡、日本、韓國等，用功考出好成績，上名牌大學，才能有好工作好生活，這種「萬般皆下品惟有讀書高」的思想仍根深蒂固存在大部分人心中，在財閥壟斷的韓國更是如此。

為擠進三星、樂天、LG、現代等大企業，學校與家長都實施難以想像的精英教育，就是希望孩子們能考上首爾大學（Seoul National University）、高麗大學（Korea University）和延世大學（Yonsei University），這三所校名英文縮寫為「SKY」，也意味著這三所大學撐起韓國一片天，韓國社會也像仰望天空般看這三所名校畢業生。

童星出身的俞承豪，近幾年大小螢幕表現皆極為搶眼。（翻攝自SBS官網）

《福秀回來了》不像《天空之城》般以家長間的較勁，描繪韓國血淋淋且可怕的升學競爭，反而以較輕鬆且青春的手法，將重點擺在高中生面臨升學時無法喘息想尋求出口的沉重心情，而校園中有少數真誠關心學生且有教無類的老師，則讓這部戲充滿另一種熱血且動人的情懷。

值得一提的是，飾演福秀、秀貞、世浩三位主要的演員俞承豪、趙寶兒、郭東延，都是韓國目前新世代年輕演員中的佼佼者。有著「小蘇志燮」封號的俞承豪，近幾年挑戲的風格多變，從愛情、校園到懸疑、復仇的題材皆勇於嘗試，各種角色都能精準掌握、游刃有餘，成為童星出身沒長歪又有極佳表現的最佳範例。

 

《福秀回來了》線上看： https://tw.iqiyi.com/a_19rrh2ye85.html


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