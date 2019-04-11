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鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

記者吳孟庭／綜合報導

南韓歌手鄭俊英已認了偷拍與散布淫片，但最新曝光的消息令人震驚，他的老司機群組有成員涉及強暴，而且是藝人！不僅如此，淫片中居然還有集體性侵，而女性根本毫無反應，疑似已經意識不清。

▲鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人。（圖／翻攝自JTBC、CFP）

▲鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人。（圖／翻攝自JTBC、CFP）

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根據JTBC節目《Spotlight》中最新報導，採訪了最初舉報鄭俊英「黃金手機」的律師方正憲（音譯，방정현），他透露鄭俊英的聊天室，甚至有流傳女性被強暴的影像、照片與對話內容。

方律師表示，「首先有女性無意識的狀況下拍攝的影片與照片，也有推測是強暴情況下拍攝出的淫片與照片，總共大約有10件。」他形容在老司機群組中的一位成員，試圖強暴一位女性，但因為某些原因中斷而未能成功，結果另一名再度對已經沉睡的被害人性侵，「兩名以上已經涉及集體強暴」，主持人追問是否有兩名以上，他回答「是」。

由於看過內容，方律師表示，「一部分的加害者的臉部特徵有拍到，可以認出就是（聊天群組中的）部分成員，也包含藝人，做出這種行為的人推測約莫為4人，但如果加上在場的人大約是6人。」

▲鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人。（圖／翻攝自JTBC）

▲方律師表示在淫片中有不少是強暴無意識的女子。（圖／翻攝自JTBC）

方律師最近也有探訪在黃金手機內的被害人，「大部分都不知自己是被害者，完全沒有記憶，雖然認出是自己，但是沒有印象有發生性關係，連給她看自己衣服遭脫的照片都記不起來，更不用說自己可能被強暴了都不知道，還有人說幾乎都不喝酒的，不知為何會失去意識。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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