小薰甜認熱戀鄭人碩：公開了！　撇當小三…鬆口「正式交往時間點」

娛樂中心／綜合報導

藝人小薰（黃瀞怡）因為拍攝電影《寒單》，跟同劇演員鄭人碩傳出曖昧情，日前一起出席葉瑋庭歸寧宴，這段戀情終於再也藏不住。她11日出席活動，鬆口認了已經在交往，但依然否認介入鄭人碩跟前妻的婚姻，「過去的事就是過了，我們心知肚明並沒有做出這樣的事就好了。」

▲小薰公開談論跟鄭人碩的戀情。（圖／翻攝自小薰Instagram、鄭人碩Instagram）

請繼續往下閱讀...

鄭人碩在去年9月離婚，卻被前妻親友爆料「有第三者」，而介入的人疑似就是合作《寒單》的小薰。不過，鄭人碩先是否認出軌，今年初又鬆口承認對小薰告白，3月陪著對方大老遠南下高雄，一起出席葉瑋庭的歸寧宴，彷彿見習婚禮一般，這回終於被經紀人證實已是「男女朋友」。

小薰11日盛裝出席活動，不免又被追問感情問題，一反先前低調的態度，承認正在跟鄭人碩交往，「生日之後就公開了。」她透露答應對方追求的時間，正是2月底自己生日之後，因為收到對方手寫的卡片，覺得非常感動，「他那麼接地氣的人，做那麼細心的事」，讓她決定開始交往。

▲鄭人碩（左三）、小薰（右二）先前因為拍攝《寒單》傳出曖昧。（圖／想亮影藝提供）

因為鄭人碩剛離婚，小薰陷入當小三的質疑聲浪，但她不想再對這件事多做解釋，反正不信的人還是不信，只強調「如果2個人共識一樣，開心最重要」。她也說：「過去的事情就是過了，我們心知肚明，沒有做出這樣的事就好了。」還是希望2人的戀情能有個好的結局。

事實上，先前就有圈內友人爆料，鄭人碩在小薰生日當天，特地送上親手寫的卡片，文中寫道：「雖然第一個生日我沒有參與到，但希望往後的生日我可以成為妳的家人。」直球告白打動女方的心，小薰在生日過後考慮了一周，終於點頭答應鄭人碩的追求，3月初正式成為情侶。