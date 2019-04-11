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《炮仔聲》李燕入夢「最後道別」　陳冠霖崩潰痛哭！

記者許皓婷／綜合報導

八點檔《炮仔聲》播出後引發許多話題，最新劇情又掀起另一波高潮，吳爸（林在培飾）罹患猛爆性肝炎，唯一有捐肝資格的是三女兒家芸（李燕飾），雖然她懷孕，但為了爸爸，還是決定捐肝，但卻疑似手術過程發生意外，至明（陳冠霖飾）更夢到家芸疑似來告別的夢。

《炮仔聲》10日釋出最新預告，家芸決定要捐肝給爸爸，便前往醫院動手術，但她怕麻醉劑量會傷到肚子裡的孩子，便要求將麻醉減量，卻因此痛到昏倒，而同時，累壞的至明更在醫院椅子上不小心睡著，夢中，家芸則跑來摸著至明的臉，心疼地說：「你變得好憔悴。」

▲《炮仔聲》陳冠霖夢到李燕離開。（圖／翻攝自YouTube）

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▲《炮仔聲》家芸要捐肝救父，手術昏倒。（圖／翻攝自YouTube）

睡夢中，至明要家芸別走，但她卻只伸出手幽幽的說：「如果你不想讓我走就要把我的手牽緊，不然我怕我會找不到前方的路，找不到有你的方向。」至明微笑著伸出手牽住老婆，沒想到女方竟突然在他眼前消失，讓他瞬間驚醒：「家芸是來跟我道別的！難道，家芸已經‧‧‧。」畫面一轉，更跳到他跪在地上崩潰痛哭的模樣。

▲《炮仔聲》陳冠霖夢到李燕離開。（圖／翻攝自YouTube）

▲《炮仔聲》陳冠霖夢到李燕離開。（圖／翻攝自YouTube）

▲《炮仔聲》陳冠霖夢到李燕離開。（圖／翻攝自YouTube）

▲《炮仔聲》至明夢到家芸離開，疑似是來向自己告別。（圖／翻攝自YouTube）

《炮仔聲》最新預告曝光後，家芸生死未卜，讓觀眾看了非常揪心，更引起大票網友揚言要棄劇，紛紛哀嚎：「家芸如果走了我直接棄劇﻿」、「希望家芸和寶寶平安無事」、「家芸如果領便當就不看了」。

▲《炮仔聲》陳冠霖夢到李燕離開。（圖／翻攝自YouTube）

▲《炮仔聲》陳冠霖跪地崩潰痛哭。（圖／翻攝自YouTube）

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李燕, 陳冠霖, 炮仔聲

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