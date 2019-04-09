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吳卓林：我媽要看醫生　吳綺莉沉默10天…冷揭母女關係

記者傅家妤／綜合報導

港星吳綺莉與女兒吳卓林的關係一向非常緊張，3月底又傳出她聲稱女兒被反鎖在住處，擔心有人遇害，報警求助，警消人員到達現場後，才發現是虛驚一場，事後吳卓林透露，是媽媽為了找自己才報警，對此吳綺莉一直未有做出回應，直到9日晚間她出席電影活動，才鬆口透露與女兒已經有一段時間沒有聯絡了。

▲▼吳綺莉、吳卓林。（圖／CFP、翻攝自IG／吳卓林）

▲吳綺莉先前報警找吳卓林，鬧出不少風波。（圖／CFP、翻攝自IG／吳卓林）

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根據香港媒體報導，吳綺莉9日晚間出席《奇蹟的突破》電影首映活動時，被現場媒體問及近況，她稱自己一切如常，後來被追問與女兒關係時，她原本不想多談，但被問及是否有帶女兒出席教會活動時，她直言：「這是很看個人的，想去的話自己會去，我通常都會自己去。」

吳綺莉坦言已經有一段時間沒有與女兒聯絡，認為對方已經20歲、長大了，還舉例自己17歲的時候，就已經參加香港小姐比賽了，後來記者問及是否覺得女兒應該學會自己處理問題，吳綺莉頓了一下表示：「可以做到的話就做。」

吳卓林（小龍女）和Andi。（圖／翻攝自IG／uchux2）

▲吳卓林與妻子Andi從加拿大回香港後，與母親的關係一度緩和了不少，但近來又再度鬧僵。（圖／翻攝自IG／Andi）

先前吳卓林接受媒體訪問時，曾說認為媽媽有需要去看醫生，被問及此事時，吳綺莉稱自己平常很少看新聞，並不知道女兒說了什麼，拒絕予以回應，被追問是否有與女兒互相傳訊聯絡時，她也僅淡淡說了一句「隨便啦。」事實上，吳卓林從加拿大返港後，與吳綺莉的關係已經有所回溫，但如今看來母女倆原本已經緩和的關係似乎又變僵了。

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