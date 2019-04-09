正妹空姐誤穿S號洋裝「拉鍊卡住」！　正面照「北半球掉出」太犯規

記者劉宜庭／綜合報導

林佩瑤外型甜美，2007年曾為了一圓音樂夢，留職停薪參加《超級星光大道2》，即便之後重返華航任職空服員，至今仍擁有不少粉絲追捧。她平時常在社群網站分享旅遊趣事、生活點滴，近來收到閨蜜送的一套洋裝，沒想到一套上，悲劇就發生了：「痾背後拉鍊怎麼拉到一半就拉不上來了…。」

▲林佩瑤外型甜美，同時擁有火辣身材。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

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原來，林佩瑤和閨蜜外出吃飯時，對方拿了一件洋裝直說適合她、要她一定要穿。沒想到，結果林佩瑤回到家一穿，發現背後拉鍊拉到一半卡住，仔細看才發現洋裝是S號，比她平時穿的M號還小，難怪會穿不下，忍不住貼出哭臉符號崩潰喊，「哩恩災（台語：你不知道）我是M號小姐嗎？」

林佩瑤無奈表示，如今只能拍拍照、過過癮，然後發奮圖強努力減肥，看之後能不能把這件洋裝塞進去。發文同時，她也PO出套著該件洋裝的一系列美照，照片中，她對著鏡頭露出甜美笑容，服裝超低胸的設計，掉出渾圓北半球，白皙美肌及傲人事業現，更頓時成為眾人目光焦點，火辣身材也被讚相當養眼。

▲林佩瑤穿洋裝拉鍊卡住，正面照炸出北半球。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）



面對網友嘴甜誇讚「蠻好看的啊」，林佩瑤則無奈回說，「但後面拉鍊拉不起來根本無法出門。」儘管如此，美照仍大獲外界好評，不少粉絲也紛紛留言大讚，「美美美」、「小露香肩」、「拉不起來怎麼還可以那麼美啊！這身材真的很美」，甚至還有人開玩笑說，「想看背面」，在網路上意外引發一陣熱議。