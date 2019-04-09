KID主持《玩很大》爆肥25kg　海邊脫衣轉側面「C形肚突出」網傻眼：別再胖了

記者張筱涵／綜合報導

藝人KID（林柏昇）瘋癲又敢玩的個性接下《綜藝玩很大》後星路大開，人氣也跟著水漲船高，開播以來也主持了5年的時間，身材一年比一年豐滿，在4日的節目中裸上身讓觀眾忍不住留言：「這一集…完全突顯KID有多胖。」

▲林柏昇曾以《綜藝玩很大》獲得連續2屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎。（圖／資料照／攝影中心攝）

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《綜藝玩很大》6日的節目去到譽有「亞洲夏威夷」之稱的柬埔寨西港，一開始挑戰背下高棉語買回對應的物品，接著他們被載到一個小島、行李全被收走，才知道竟然要玩小島生存戰的遊戲，回憶起過去的荒島生存經歷都忍不住嘆氣搖頭。

到了海邊每一項關卡內容自然也比較激烈，在每個人都穿著《綜藝玩很大》的黃白配色運動服，可以發現KID的身形的確較其他隊員大一點點，最後脫掉上衣時從側面看到肚子有些微突出，光照之下很明顯是一個C字樣。

▲KID肚子突出，跟他人比起來較肉感。（圖／翻攝自我愛玩很大YouTube）

▲KID在2014年節目中下巴線條清晰，也可見鎖骨。（圖／翻攝自我愛玩很大YouTube）

可能也因為如此，網友都在留言處說，「一直都很喜歡KID，這幾年一直看者他發胖，不能在（應為再）胖下去了！要減肥了KID，現在很像咖啡貓（應為加菲貓）」、「KID真的肥了好多，肚子、屁股真的都油起來了﻿」。事實上，KID曾透露過接節目前是55公斤，2017年時體重變80公斤，身上整整多了25公斤的肉，衣服尺寸也要穿到XL。

▲網友回應。（圖／翻攝自我愛玩很大YouTube）



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