郭彥甫直播崩潰爆哭！　「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

娛樂中心／綜合報導

藝人郭彥甫近年來將多數心力都投入到畫作上，下個月也即將到威尼斯辦畫展，在繪畫上創出屬於自己的一片天。不過他8日晚間，卻突然在臉書直播中爆哭，稱自己花了許多時間在畫畫上，沒了社交生活，頻說在台灣當藝術家是一件很難很難的事情，疑似遇上了瓶頸。

▲郭彥甫開直播卻在鏡頭前痛哭。（圖／翻攝自Facebook／郭彥甫）

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郭彥甫8日晚間罕見在臉書上開直播，沒想到還說話就開始哭了起來，稱自己因為畫畫失去了社交生活，沒了與朋友相處的時間，說著說著突然悲從中來，稱在台灣當藝術家是一件很難很難的事，尤其若非本科系畢業，就更是不可能，然而慶幸的是，這一路走來都有太太及親友一直支持著他，也非常感謝周遭所有人的支持及鼓勵。

▲郭彥甫直言「在台灣當藝術家很難很難」。（圖／翻攝自Facebook／郭彥甫）

不過，後來郭彥甫忍不住訴苦，稱在追夢的過程非常辛苦，但還是堅持要畫畫，「我只有在畫畫的時候才能做自己，如果沒有畫畫，我應該去自殺了。」說到傷心處他甚至掩面痛哭，認為自己不夠努力、不會取巧應該去自殺，雖然最後他的情緒已經有所緩和，但粉絲看了還是非常擔心，紛紛留言關心並鼓勵他。

▲郭彥甫稱他只有在畫畫的時候才能做回自己。（圖／翻攝自Facebook／郭彥甫）

郭彥甫稍早接受《聯合報》訪問時，解釋自己只是一時感觸，加上喝了一瓶紅酒，才會在鏡頭前忍不住真情流露，他表示其實有老婆及朋友的支持，覺得自己非常幸運，而且還有機會到威尼斯辦展覽，「其實滿屌的！」強調會用實力證明自己，稍早他也已經將直播從臉書上刪除。

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