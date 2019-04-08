獨家／《與惡》最虐台詞「哥哥火來趕快跑」…陳妤想起親哥崩潰

記者李欣容／專訪

公視《我們與惡的距離》以無差別殺人案作為主軸，兇手李曉明（王可元 飾）被判槍決，妹妹李大芝（陳妤 飾）在替他送終，一句「哥哥火來了趕快跑」讓觀眾聽了超揪心。談起這場戲，陳妤搖頭，「那真的沒辦法，完全不用排練，一講出來就哭了。」也因爲這部戲讓她重新檢視和自己哥哥的關係。

▲陳妤在《我們與惡的距離》中喊「哥哥火來了趕快跑」崩潰大哭 。（圖／翻攝自公視）

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在拍攝這場戲前，陳妤還不認識王可元，本來她想著是不是要先跟王可元見面，培養感情，這樣在拍送終時會更有感覺，沒想到當她聽到師父要她跟著喊「哥哥火來了趕快跑」，陳妤一講出來，馬上崩潰，完全抵抗不了現場環境加上台詞給她的衝擊和力量。

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▲陳妤的家庭成員和角色李大芝的一樣。（圖／記者李毓康攝）

陳妤的原生家庭跟李大芝ㄧ樣，也有個哥哥，且巧的是在拍《我》劇時，她的父母親搬離開台北，到鄉下過退休生活，想到這事情她就偷笑，「通常都是爸媽想跟小孩一起住，小孩覺得很彆扭，但我們家就是，小孩大了，我爸媽就『YA他們長大了，我們去退休養老囉』！」從頭到尾，她都覺得這是件幽默的事。

▲陳妤在拍戲時爸媽搬離家裡。（圖／記者張一中攝）

但不知怎麼的，她漸漸開始感受到孤單，就像劇裡飾演她父母的謝瓊煖、檢場，為了讓她撕下「殺人犯妹妹」標籤，把她一個人丟在台北。

雖然還是能打電話，但就變得不太會跟爸媽講心事，以前心情不好「結屎臉」回家，爸媽一看就知道出事了，但現在隔著一支手機，撥出鍵按下前，陳妤總會手軟，「我真的該長大了，沒必要把所有東西都丟給他們，跟他們講開心的事情就好了。」

▲陳妤在前院大哭，嚇到哥哥。（圖／記者張一中攝）

也因爲演戲的關係，陳妤整個人的狀態只有一個糟字形容，有次還半夜跑到前院，一邊聽音樂一邊發洩大哭，哥哥一走出去看到她差點被嚇壞。

藉由這部戲，陳妤也好好檢視了一番自己與家人之間的關係，就如同劇中，她會跟哥哥講心事，會跟哥哥聊天，但她開始思考，真的有了解從小陪伴她的哥哥嗎，「有沒有可能只是人家在照顧你，你卻忘記照顧別人，尤其我又是老么，從小就被照顧得很好。」

▲陳妤說，愛不應該只是詞彙，而是真的能打動人。（圖／記者張一中攝）

陳妤第一部《戀愛沙塵暴》時，每次訪問她都會聊到哭不出來這件事，哭戲是她最大罩門，但現在的她，光是坐在飯店大廳，聽到老夫妻四手聯彈都能哭得死去活來。

因為演了《我們與惡的距離》，陳妤的心變得柔軟，她也希望所有人都能因為這部戲柔軟起來，「我們都知道，身邊的人愛自己，有時候情緒來了會把自己關起來，愛變成一個詞彙而已，可是我覺得愛的力量是可以直接觸動到人，就像我看到人家彈鋼琴一樣，那是可以直接被觸碰的。」