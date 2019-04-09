范瑋琪親曝「新計畫」！　感性PO長文告白：音符完整了我

記者韓景樺／綜合報導

藝人范瑋琪（范范）2011年和黑人陳建州結婚，婚後育有一對雙胞胎兒子飛飛翔翔，夫妻倆感情融洽，也經常透過IG分享生活點滴和育兒日記。8日晚間，許久未有新作品的她，也在IG發文提及「接下來的音樂計畫」，讓不少歌迷都十分期待。

▲范瑋琪。（圖／翻攝自IG／范瑋琪）

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范瑋琪婚後除了忙歌唱事業、服飾品牌外，也花費大量心思、體力在照顧2個兒子上，可以說是十分忙碌。而許久未推出新歌的她，8日晚間也透過IG發表長文，並提及未來的音樂計畫。

▲范瑋琪花很多心力在照顧飛飛翔翔。（圖／翻攝自IG／范瑋琪）

「每一個音符，像魔法，像一面鏡子，讓我看到最純粹最透明最誠實的自己，好幾次聽到收到的歌，泣不成聲。」范瑋琪在文中感性地提及自己對於音樂的熱愛，並堅定地寫下了未來對自己的期許「從今以後，我的透明，我的甘之如飴，雖有遺憾，但，我要貫徹我『誠實而終如一的我』翻箱倒櫃的，像葛大說的在抽屜裡一樣一樣的翻出來！」

不想失去初心的她更寫下「回到原點！這一切！這些美麗的音符，完整了我！我是如此熱愛，如此炙熱的喜愛這些音符...」似乎也是在向自己喊話，要喚醒內心對音樂的渴望和熱愛，重新開始。

而發文同時也附上了一張工作的側拍照，只見素著一張臉的范瑋琪模樣沒有太多變化，她單手支著下巴，表情看起來十分認真、嚴肅，搭配發文的內容看來，應該是在思考著未來的音樂方向。

而范瑋琪的發文一出，也讓粉絲紛紛貼心留言為她打氣「期待你的一切作品」、「加油，我們永遠以你為榮」、「Welcome back fan!!!我們說好聽你唱歌唱到60歲」。

▲范瑋琪8日發IG長文談音樂計畫。（圖／翻攝自IG／范瑋琪）