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「講出名字就輸」KID出奧步秒殺　曾沛慈失控拍桌：這是作弊！

記者李欣容／綜合報導

陳妤、曾沛慈今（8日）到直播節目《星光雲！RUN新聞》宣傳公視《我們與惡的距離》，喬裝成店員在飲料店桌邊服務，還要假裝空位置上有「靈魂的客人」，對沒人的桌子介紹餐點，要是被認出來就輸了，沒想到花了半小時喬裝，一走出去就被客人發現，曾沛慈最後竟還大失控，嚇得主持人KID趕緊要她撤退。

▲▼ 曾沛慈、陳妤 。（圖／翻攝自RUN新聞）

▲曾沛慈、陳妤偽裝店員。（圖／翻攝自《星光雲！RUN新聞》）

曾沛慈在後台換裝時就面露心虛，一出場不斷大聲呼喊，「歡迎光臨，有人要進來嗎？」在考驗題幫「靈魂的客人」服務中，陳妤對著空桌子點餐，旁邊客人不斷竊笑，陳妤演不下去就Cue曾沛慈，「妳跟他介紹，他要推薦，我是新來的比較不知道。」KID拿著對講機忍不住大笑，「她很壞欸！她叫曾沛慈介紹。」

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▲▼ 曾沛慈、陳妤 。（圖／翻攝自RUN新聞）

▲陳妤戴帽子坐在客人對面，共吃一盤義大利麵。（圖／翻攝自《星光雲！RUN新聞》）

KID隨後加碼要陳妤拿吸管吸客人的義大利麵，陳妤一本正經地解釋，「一般來說客人吃完麵都會留下醬汁，但在義大利，麵吃完是不可以有醬汁的。」看她表現這麼自然，KID火力全開，要她坐在地板大喊，「你們要不要點菜啦！」不管什麼指令她都能瞬間反應。

▲▼ 曾沛慈、陳妤 。（圖／翻攝自RUN新聞）

▲▼曾沛慈秒被認出。（圖／翻攝自《星光雲！RUN新聞》）

▲▼ 曾沛慈、陳妤 。（圖／翻攝自RUN新聞）

反觀曾沛慈倒是一臉尷尬，KID要曾沛慈問客人，「你們到底知不知道我是誰？」客人直接喊出曾沛慈名字，還跟她要簽名，曾沛慈瞬間大喊，「齁呦，就不能講咩！」

▲▼ 曾沛慈、陳妤 。（圖／翻攝自RUN新聞）

▲曾沛慈（左2）、陳妤（右2）推薦觀眾收看《我們與惡的距離》。（圖／翻攝自《星光雲！RUN新聞》）

KID嚇歪趕緊讓他們回到後台，最後讓兩人送上劇裡爆紅的「大芝肉燥麵」，送給剛剛互動到的客人，曾沛慈也認出，整家店幾乎一半以上客人都是她的歌迷，打趣喊，「他們很乖都有消費啦！」

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關鍵字

陳妤, 我們與惡的距離, 曾沛慈, RUN新聞, KID, 熊熊

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