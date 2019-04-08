25歲男星爆跑步戲用替身！　遭批「連這也不會」生氣回應了

記者張筱涵／綜合報導

大陸擁有「下飯男藝人」稱號的演員彭昱暢日前被爆跑步用替身，立即就引起各大網友關注及酸言酸語，氣得他在微博開罵，官方工作室還特別整理出他跑步打卡的紀錄。

▲彭昱暢今年25歲，曾以《大象席地而坐》入圍金馬獎。（圖／資料照／攝影中心攝）

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抖音名為「放開蔡少芬」的用戶日前上傳了一則影片，寫下「《瘋犬少年的天空》實拍現場，奔跑的正是彭昱暢……的替身」，短時間內就吸引大批網友按讚留言，其中還有人批評「連這都不會」、「現在跑步都用替身了嗎」，粉絲也跳出來抗議後鬧得沸沸揚揚。

▲彭昱暢遭網友爆料跑步用替身。（圖／翻攝自彭昱暢微博）

彭昱暢得知後也氣得在8日上午列出4點反駁，「我沒替身」、「我會跑步」、「這是我」、「講話要負責任，看不清就先編造」，他身為一個演員會對自己負責，同時也會對給與支持、喜愛的粉絲負責，面對這樣的造謠實在很無奈，再次強調說話真的要負責。

▲彭昱暢直接點名網友反駁。（圖／翻攝自彭昱暢微博）

彭昱暢工作室也在1個小時候，整理出每一項彭昱跑步拍照或錄影的打卡截圖，嚴正強調：「每天都在打卡跑步健身，拍戲更不存在用替身跑，請立刻停止造謠！」粉絲也紛紛留言轉發力挺，「我們不但會跑步，游泳、打鼓、薩克斯風、網球和騎車也可以」、「彭彭一直都很棒，為拍戲做了很多準備」。

▲彭昱暢工作室避謠。（圖／翻攝自彭昱暢工作室微博）