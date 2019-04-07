媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻

▲女主角愛上婆婆！泰國電視劇出現「婆媳戀」，網友全看傻。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

泰國電視劇以辛辣題材吸睛，除了改編韓劇、台劇打開亞洲知名度，現在又有一部新戲剛開播，已經受到國際關注。這部戲叫做《過界的愛》，描述女主角愛上男友媽媽的故事，被網友形容「婆媳戀」，激情畫面刷新網友眼界。

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▲《過界的愛》女主角和富二代男友戀情甜蜜，準備見公婆。（圖／翻攝自推特）

《過界的愛》是來自泰國知名電視劇系列《Club Friday The Series》的單元劇，所有故事都是改編自廣播節目《Club Friday》中，聽眾訴說的真實故事。《過界》描述女主角和富二代男友相戀，被帶去見家長，這段戀情不被婆婆看好，準婆媳因此針鋒相對，沒想到未來公公在外面有小三，見到婆婆傷心，心生憐惜，預告中更震撼告白：「如果妳想得到誰，我想成為那個人。」

預告中，女主角見到打扮貴氣的婆婆，原本觀眾以為是婆媳惡鬥的開始，原來一見鍾情的瞬間。婆媳還有女女共浴親吻、床上相擁等橋段，加上未來公公看上女主角，男友得知真相大崩潰消失，故事堪稱虐到無極限！

▲女主角見到婆婆，未來發展超乎想像。（圖／翻攝自推特）

▲《過界的愛》女女共浴。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

▲《過界的愛》角色關係失控，老婆出軌對象是婆婆。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）



《Club Friday》系列的劇情全出自真人真事，因此格外受到矚目。《過界的愛》近日開播第一集，火速掀起網友熱烈討論，眾人留言「這是母子互綠，一家人都愛女主角的奇葩大戰」、「莫名有點期待是怎麼一回事。」

▲《過界的愛》開播前就轟動。（圖／翻攝自推特）

▲泰劇無極限，新戲《過界的愛》描述婆媳畸戀。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）